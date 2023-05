MUZICA Joi, 11 Mai 2023, 09:17

Superstarul american Beyoncé a început la Stockholm, miercuri seară, un megaturneu de patru luni, la şapte ani după ultimul, potrivit AFP.

Beyonce Foto: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia

„Queen B” a susţinut un spectacol de mai bine de trei ore pentru a-şi lansa Renaissance World Tour, care ar putea depăşi suma astronomică de două miliarde de dolari venituri.

Primul show, pentru care în ultimele zile au fost repetiţii intense lângă Paris şi la Stockholm, a fost gândit la milimetru. Mulţi fani au venit de peste Atlantic, din Statele Unite foarte mulţi, dar şi din Brazilia.

„Voiam doar să vă spun: mă faceţi atât de fericită”, a spus Beyoncé în faţa unui stadion de 60.000 de persoane.

Cu câteva ore înainte de apariţia fostei membre a Destiny's Child pe scena Friends Arena, marele stadion din Stockholm, sute de fani au cântat şi dansat la cozi, cu pălării de cowboy şi strasuri care compun noua ţinută a idolului lor.

"Ea este regina, pentru asta suntem aici", a declarat pentru AFP Kasher Bloom, o letonă de 36 de ani din Riga.

Anunţat în februarie anul trecut, turneul este primul pentru Beyonce Knowles din 2016, pandemia de Covid cauzând mult industriei de divertisment.

Din cauza cererii mari la Stockholm, un al doilea concert va avea loc joi, înainte ca turneul să continue în acest weekend la Bruxelles.

În Franţa, va fi la Paris - pentru un singur spectacol, spre marea disperare a fanilor ei francezi - pe 26 mai, apoi la Marsilia, pe 11 iunie. Turneul are în prezent 57 de date în aproximativ 40 de oraşe.

În februarie, Beyoncé a făcut istorie, depăşind recordul pentru numărul de premii Grammy primite - echivalentul muzical al Oscarurilor - deţinut până acum de Georg Solti. Dar premiul principal pentru „cel mai bun album” nu l-a obţinut, acesta ajungând la popstarul britanic Harry Styles.

„Renaissance", cel mai recent album, are 16 piese, inclusiv hitul R&B „Cuff it”, și a fost lansat în iulie anul trecut.

La doar 41 de ani, „Queen B” şi-a extins în trei decenii un imperiu. Ea şi-a început parcursul alături de trupa Destiny’s Child - şi hiturile ei "Survivor" şi "Say my name" - de când era încă adolescentă.

Cu toate acestea, Renaissance World Tour rămâne să confirme. Forbes estimează că veniturile din turneu ar putea ajunge până la 2,4 miliarde de dolari. (Sursa: News.ro)