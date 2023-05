MUZICA Duminică, 14 Mai 2023, 21:27

În ultimii ani, parcă nu se poate încheia o ediție Eurovision fără să fie puțină sămânță de scandal. Tot mai multe voci susțin pe rețelele de socializarea că Suedia a câștigat Eurovision 2023 pe nedrept, concursul fiind „măsluit”.

Loreen a câștigat Eurovision 2023 cu piesa Tattoo reprezentând Suedia Foto: Graham Finney / Cover Images / INSTAR Images / Profimedia

Fanii acuză că totul a fost o mascaradă pentru că victoria solistei Loreen va permite ca Suedia să organizeze concursul cântecului european anul viitor, când se împlinesc 50 de ani de la succesul pe care l-a avut trupa ABBA cu melodia Waterloo, scrie Daily Mail.

Eurovision 2023 a fost câștigat de Suedia cu piesa „Tattoo” cântată de Loreen, acesta fiind al doilea trofeu câștigat de interpretata de 39 de ani.

Ea a mai câștigat în 2012, la Baku, cu melodia „Euphoria”. Cu cele două trofee, Loreen a intrat în istorie ca prima femeie care a câștigat concursul de două ori.

Doar Johnny Logan a mai reușit să facă acest lucru la edițiile din 1980 și 1987.

Cu toate acestea, fanii Eurovision nu sunt impresionați de performanța artistei suedeze și acuză că au fost trase sfori pentru al doilea premiu, astfel încăt Suedia să fie gazda concursului din 2024, care coincide cu cea de-a 50-a aniversare a victoriei ABBA.

„Prea mare coincidență”

„Mi se pare o coincidență prea mare”, spune un fan pe pagina de Facebook Eurovision.

„Uite, nu spun că este aranjat, dar... Suedia a câștigat cu un an înainte de aniversarea victoriei ABBA mi se pare mult prea convenabil", a mai scris o altă persoană pasionată de concursul Eurovision.

„Nu sunt un adept al teoriei conspirației, dar ideea că acest concurs a fost aranjat pentru ca Suedia să poată găzdui în ziua în care se împlinesc cincizeci de ani de la victoria trupei Abba are foarte mult sens în acest moment”, a continuat un alt utilizator.

„Desfințați juriul, nu e corect. Finlanda merita să câștige după voturile oamenilor”, a mai susținut un fan Eurovision.

„Aceasta este o înșelătorie. Totul a fost planificat în avans. Finlanda ar fi trebuit să câștige”, a scris un barbat din Germania.

Melodia Suediei ar conține pasaje din alte piese, acuză fanii

Alți pasionați de concursul Eurovision au acuzat că melodia „Tatoo” seamănă cu „Euphoria” piesa cu care Loeen a câștigat prima dată, sau că aduce cu piesa Madonnei „Frozen”.

De asemenea, fanii susține pe rețelele de socializare că piesa câștigătoare are și părți din „I'll stand by You” cântată de The Pretenders.

„O producție absolut grozavă, cu un spund techno din anii '00, precum Armin van Buren sau Darude, și o notă de „Frozen" a Madonnei”, a mai scris un alt utilizator.

Cum a luat nașterea teoria conspirației

Teoria conspirației privind aranjarea concursului în favoarea Suedezi a luat amploare după ce mai mulți fani au observat că Loreen a păstrat microfonul pentru cântat pe tot parcursul transmisiunii în direct, chiar și după ea și-a încheiat show-ul de pe scena din Liverpool.

A fost un moment tensionat înainte de aflarea rezultatului final, când câștigătorul era decis iar Finlanda conducea detașat față de Suedia, însă Loreen nu primise toate voturile din partea publicului. Momentul poate fi vizionat în clipul de mai jos.

De aceea, mulți fani care au alimentat teoria conspirației spun că, de fapt, adevăratul câștigător este reprezentantul Finlandei, Käärijä, care a cântat piesa „Cha Cha Cha” , obținând în total 526 de puncte, față de 583 cât a primit Suedia pentru piesa „Tattoo” interpretată de Loreen.

Solistul de 29 de ani născut la Helsinki a urcat pe scena Liverpool cu pieptul gol, pantaloni negri de piele și un bolero verde neon, acompaniat de dansatori care purtau costume roz aprins.

ABBA a câștigat Eurovision în 1974

Grupul suedez ABBA a participat la concursul Eurovision din 1974 cu piesa Waterloo, iar Bjorn, Benny, Agnetha și Anni-Frid au câștigat fani și faimă după ce au ridicat trofeul de sticlă în formă de microfon.

Anul 2024 marchează exact 50 de ani de la victoria lor decisivă, mulți așteptându-se ca grupul să cânte la concursul de anul viitor.