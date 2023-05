MUZICA Joi, 25 Mai 2023, 10:46

Sebastian Jucan • HotNews.ro

0

Una dintre cele mai cunoscute cântece ale reginei Rock & Roll-ului, Tina Turner, era să nu vadă niciodată lumina zilei deoarece interpretei americane nu i l-a plăcut, considerând că nu este pe stilul ei. În cele din urmă cântecul i-a adus 3 Premii Grammy în urmă cu aproape 3 decenii.

Tina Turner si Lionel Richie la Premiile Grammy din 1985 Foto: Rob Borner / AFP / Profimedia Images

Cântăreața și managerul ei de atunci, Roger Davies, au relatat întâmplarea în Tina, documentarul despre viața artistei produs de HBO în 2021.

„Credeam că 'What's Love [Got to do With It]' ar putea fi un hit. Lui Tina nu i-a plăcut cu adevărat niciodată”, a povestit Davies în timpul documentarului.

„A fost groaznică. A fost îngrozitoare”, a adăugat și Tina Turner râzând, vorbind despre prima ei impresie privind melodia.

„Eu eram rock and roll. Asta era o melodie pop”, a explicat ea.

Cum s-a lăsat convinsă Tina Turner să cânte „What's Love Got to do With It”

Însă Davies a reușit să o convingă pe Turner să discute cu compozitorul Terry Britten pentru a încerca să găsească o cale de mijloc.

„Ea a venit și mi-a spus imediat 'Păi, știi că nu îmi place acea melodie. Nu vreau să cânt acea melodie. Roger vrea să o fac'”, a relatat Britten, de asemenea intervievat pentru documentarul Tina.

În cele din urmă Turner și Davis au încercat mai multe variante vocale, până când au găsit una care să fie pe placul interpretei. „Mi-am pus vocea puternică pe ea. Ei nu erau obișnuiți cu o voce puternică să stea peste muzică”, e explicat Tina Turner.

„What's Love Got to do With It” a fost în cele din urmă inclusă pe albumul „Private Dancer” lansat în 1984 și care a vândut peste 20 de milioane de copii în doar primele două săptămâni de la apariția pe rafturi.

Cântecul pop i-a adus Tinei Turner aproape o treime din Premiile Grammy câștigate

Iar „What's Love Got to Do with It” a fost una dintre cele mai populare melodii ale anului respectiv, terminând pe poziția a doua în clasamentul Billboard Top 100 din 1984, în spatele doar a melodiei „When Doves Cry” a lui Prince.

La Premiile Grammy organizate la începutul anului următor melodia i-a adus Tinei Turner 3 premii: Cea mai bună înregistrare a anului 1984, Cel mai bun cântec și Cea mai bună interpretare a unei cântărețe pop. „What's Love Got to Do with It” i-a adus practic Tinei Turner aproape o treime dintre Premiile Grammy pe care le-a câștigat de-a lungul carierei (8 în total).

Turner i-a dedicat premiul pentru Cea mai bună înregistrare a anului managerului ei.

„Aș vrea să iau acest premiu și să îl dau cuiva care a fost minunat cu mine ca prieten și în afaceri în foarte, foarte multe feluri, managerul meu Roger Davies”, a spus ea în discursul în care a acceptat Premiul Grammy, adăugând că „a fost un an minunat”.

Artista americană și-a amintit cu emoție de cântec în urmă cu doar 2 ani

Turner a vorbit despre povestea melodiei și într-o postare făcută pe Instagram în urmă cu doi ani, cu ocazia lansării documentarului despre cariera și viața ei.

„Știați că atunci când am citit prima dată versurile pentru 'What’s love got to do with it, am respins cântecul? E nebunesc să mă gândesc la asta acum. Să aud melodia în documentarul 'TINA' a fost unul dintre cele mai emoționante momente din film pentru mine. Mi-a amintit cât de departe am ajuns”, a scris ea pe rețeaua de socializare.

Hitul s-a alăturat panteonului muzicii mondiale, fiind inclus în Grammy Hall of Fame în 2012.

Documentarul Tina poate fi vizionat pe HBO Max, platforma de streaming a televiziunii americane HBO, care a fost lansată în sfârșit și în România în luna martie a anului trecut.

Tina Turner a murit miercuri, 24 mai, la vârsta de 83 de ani, lăsând milioane de fani din întreaga lume îndoliați.

Pe același subiect: