ABBA nu se va reuni anul viitor pe scena de la Eurovision 2024, care se va desfăşura în ţara natală a trupei disco, la 50 de ani de la victoria obţinută de formaţie la celebrul concurs, au declarat joi doi dintre membrii săi pentru BBC, punând astfel capăt speculaţiilor fanilor, informează AFP și Agerpres.

Membrii ABBA in 2022 Foto: Alberto Pezzali / AP - The Associated Press / Profimedia