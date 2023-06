MUZICA Marți, 13 Iunie 2023, 15:21

O „ultimă" melodie Beatles, cu vocea regretatului membru John Lennon, va fi lansată în acest an datorită utilizării inteligenței artificiale, a declarat Paul McCartney, potrivit Reuters.

The Beatles Foto: Captura YouTube

Într-un interviu acordat postului BBC Radio 4, difuzat marți, McCartney nu a menționat numele piesei, dar a spus că tehnologia a fost folosită pe „o casetă demo pe care John o avea, la care am lucrat". "

„Așa că atunci când am ajuns să facem ceea ce va fi ultimul disc al trupei Beatles... am putut să separăm vocea lui John și să o redăm prin această AI (inteligență artificială), pentru ca apoi să putem mixa albumul așa cum ai face-o în mod normal", a spus cântărețul și compozitorul, în vârstă de 80 de ani.

„Tocmai l-am terminat, va fi lansat în acest an", a precizat el.

BBC notează, într-un articol online, că este posibil ca piesa să fie „Now and Then", pe care Lennon a înregistrat-o ca demo în 1978, cu doi ani înainte de moartea sa.

McCartney a explicat că regizorul Peter Jackson a folosit tehnologia pentru seria de documentare din 2021 „The Beatles: Get Back", care analizează realizarea albumului lor din 1970 „Let It Be".

„A reușit să extragă vocea lui John dintr-o înregistrare cam proastă. Aveam vocea lui John și un pian, el a putut să le separe cu ajutorul inteligenței artificiale", a spus McCartney.

Utilizarea inteligenței artificiale în muzică a stârnit atât entuziasm, cât și teamă față de ceea ce ar putea aduce această tehnologie. Întrebat despre asta, McCartney a răspuns: „Este foarte interesantă... este ceva cu care ne confruntăm toți în acest moment și încercăm să o gestionăm. Are o latură bună și una înfricoșătoare, trebuie să vedem unde ne duce."