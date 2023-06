MUZICA Marți, 20 Iunie 2023, 16:18

7

Cântăreața de muzică populară Anuța Motofelea va fi sancționată cu amendă de administratorii Parcului Național Munții Rodnei după ce a încălcat legislația în vigoare, filmând cel mai nou videoclip la piesa „Dorul” printre narcisele sălbatice din rezervația naturală de pe Muntele Saca, ținând în mână un buchet de flori, care sunt protejate prin lege, potrivit publicațiilor locale Bistriteanul și TimpOnline. Artista se apără și susține că nu știa că trebuie să ceară acordul pentru a filma în acea zonă și că florile au fost aduse din grădina mamei sale.

Narcise sălbatice Foto: DreamsTime

Artista a publicat în week-end cel mai recent clip al său, filmat fără a solicita și a avea avizul Administrației Parcului Național Munții Rodnei.

Administratorii Parcului Național s-au autosesizat când au văzut cel mai nou videoclip al Anuței Motofelea pentru piesa „Dorul”.

„În urma apariției în mediul online a unui videoclip în care d-na AM, care de altfel a și postat acest film pe rețelele de socializare, apare cântând în Poiana Narciselor de pe raza Parcului Național Munții Rodnei, precizăm că această filmare s-a făcut cu încălcarea legislației în vigoare privind ariile naturale protejate, fără a se solicita și a avea avizul Administrației Parcului Național Munții Rodnei.

Administrația Parcului Național Munții Rodnei condamnă orice încalcare a legilor și regulamentelor privind ariile naturale protejate și va lua întotdeanua măsurile prevăzute de lege și va aplica sancțiuni acolo unde este cazul.

Suntem siguri ca d-na AM nu a vrut, cu intenție, să aducă niciun prejudiciu Parcului Național Munții Rodnei, dar va trebui totuși să răspundă contravențional pentru fapta ei.

Pe viitor, când va dori să se promoveze pe dânsa împreună cu frumusețile Munților Rodnei, sperăm să o facă în mod legal, solicitându-ne avizul și respectând regulamentele noastre!”, a transmis Administrația Parcului Național.

Potrivit OUG 195/2005, amenzile ce pot fi aplicate în astfel de situații sunt cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei, pentru persoanele fizice, și între 30.000 și 60.000 de lei, în cazul celor juridice. Aceste amenzi se pot da, printre altele, pentru nerespectarea obligației persoanelor fizice și juridice de a nu exercita acțiuni care să ducă la distrugerea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice de pe cuprinsul țării.

În plus, cei care culeg plante, perturbă viața ori vânează animale protejate din ariile naturale riscă și pedepse cu închisoarea de la trei luni la un an.

„E frumos videoclipul dar conține o faptă penală, filmându-se cu narcise în mână într-o rezervație naturală, fără echipament de munte, desculță într-o zonă cu vipere comune”, a remarcat biologul Ciprian Samoilă, care a comentat la postarea artistei de pe Facebook.

Anuța Motofelea se apără și afirmă că nu știa că are nevoie de un acord de la Parcul Național și că a protejat Poiana Narciselor: nu a rupt florile, cele prezente în videoclip fiind din grădina mamei sale și s-a descălțat când a filmat în zonă, pentru a nu afecta poiana cu narcise, potrivit Bistriteanul.

„Imaginile sunt în Parcul Național, dar nu am rupt nicio narcisă, cele din videoclip sunt de la mama din grădinuță. Am știut că e o arie protejată de lege, d-asta m-am și descălțat, nu am vrut să stric nimic. Am crezut că fac un bine promovând munții din județul nostru. În munții ăia mergeam eu cu tata după brânza de la oi. Mai erau o gramadă de oameni care se filmau atunci printre narcise, în munte. Nu am avut acordul lor, nu știam că îmi trebuie acordul lor”, a explicat artista.

Anuța Motofelea a fost deja contactată de administratorii de la Parcul Național Munții Rodnei care i-au spus că va fi sancționată, dar că nu știe ce valoare are amenda. (sursă foto DreamsTime)