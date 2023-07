MUZICA Sâmbătă, 22 Iulie 2023, 12:45

0

Scena principală de la Electric Castle l-a primit vineri seară, puțin după ora 22, pe veteranul Iggy Pop care a adunat mii de oameni la un spectacol memorabil. Tricoul nu a rezistat mai mult de două piese pe trupul legendei punk-rock în vârstă de 76 de ani, iar ce a urmat a fost distracție totală pe piesele Lust for Life și I Wanna Be Your Dog, completată de limbajul trupului lui Pop.

Iggy Pop la Electrc Castle 2023 Foto: Echipa foto EC

Și ploaia a așteptat ca artistul venit pentru prima dată pe o scenă din România să își termine numărul în voie.

Spectacolul a fost complet: în ciuda vârstei lui Pop, trupul încrețit și acoperit de vene proeminente al artistului zvârcolindu-se pe scenă amintea de concertele sale de acum 20 de ani pe care le urmăream acasă, pe YouTube. Iggy Pop a coborât lângă scenă și a cântat la câțiva centimetri de fețele fanilor din primul rând, s-a urcat pe difuzoare, s-a întins pe podea și a conversat cu publicul după aproape fiecare piesă.

Din playlistul lui Iggy Pop nu au lipsit piese din soundtrack-urile mai multor filme emblematice, precum Trainspotting sau Black Rain.

Deși pentru prima dată pe o scenă din România, artistului american nu îi este străină Europa de Est. Pop a colaborat cu muzicianul Goran Bregović pentru filmul Arizona Dream - regizat de sârbul Emir Kusturica.

Ziua a treia la Electric Castle a mai adus pe scena principală artiști precum Tash Sultana, Pendulum (live) și românii de la Coma. Din păcate, duo-ul britanic The Chemical Brothers nu au reușit să ajungă la Bonțida în acest an, din cauza că unul din membrii trupei suferă de o infecție la ureche.

Și artiștii români au participat la întreținerea atmosferei electrizante. Scena Hangar i-a primit pe cei de la OCS, trupa Om la Lună și pe clujenii de la Grimus, iar la scena Drip Factory au cântat Șatra B.E.N.Z., RAVA și Nane.

Ca de obicei, scenele care au vibrat până dimineață au fost Hangar, Dance Garden și Booha, unde au mixat artiști precum Romy, Petre Inspirescu, CAP, Banilla, Maribou State (dj set) și Ewan Mcvicar.

Și, tot un obicei al festivalului de la Bonțida: ploaia. Nu a fost zi, până acum, fără dușuri scurte, dar intense de ploaie de vară: vineri seara ploaia a venit la scurt timp după ce Pendulum a părăsit scena și outfit-urile de festival au fost imediat acoperite cu pelerinele de ploaie.