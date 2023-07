MUZICA Miercuri, 26 Iulie 2023, 22:26

0

„Nothing Compares 2 U”, cel mai cunoscut hit al cântăreței irlandeze Sinead O'Connor, rămâne una dintre cele mai emblematice balade ale anilor '90. Însă O'Connor a avut o relație turbulentă cu cel care a compus de fapt cântecul, un alt nume mare al muzicii: Prince, amintește Smooth Radio.

Sinead O'Connor Foto: LMK / Landmark / Profimedia Images

Melodia originală a fost lansată în 1985 de „The Family”, o trupă funk creată de Prince ca proiect secundar, pe unicul album pe care aceasta l-a scos vreodată, numit tot „The Family”.

Prince a cântat ulterior melodia în 1993 într-un duet live cu Rosie Gaines, această versiune fiind lansată și sub forma unui videoclip muzical de sine stătător.

Însă varianta originală a videoclipului cântecului, filmată în anii 1980, nu a fost publicată până în 2018, când a fost lansată de Warner Bros. la doi ani după ce Prince a murit.

Cum a ajuns Sinead O'Connor să cânte „Nothing Compares 2 U”

Chris Hill, unul dintre directorii casei de producție Ensign care o reprezenta pe O'Connor în anii '90, a povestit într-un interviu acordat în 2009 că Fachtna O'Kelly, managerul cântăreței, a fost cea care a venit cu ideea ca ea să facă un cover după melodia lui Prince și ce s-a întâmplat după.

„Ea a adus o casetă și când am auzit-o am început chiar să plâng. Am stat pur și simplu acolo cu lacrimi în ochi. Apoi O'Kelly a sunat-o pe Sinead O'Connor și i-a spus 'Chris plânge'. Sinéad a întrebat-o 'A fost atât de prost?'”, a povestit Hill.

La fel ca în cazul altor melodii ale sale, Prince nu a clarificat niciodată cu adevărat care a fost sursa sa de inspirație din spatele melodiei, unii apropiați ai săi crezând că ea nu este de fapt o melodie de dragoste, ci una despre Sandy Scipioni, menajera sa.

Scipioni a renunțat la locul de muncă oferit de Prince pentru a fi alături de familia ei după ce i-a murit tatăl. „Sandy a fost persoana care s-a asigurat că el (Prince) avea mereu băutura sa favorită, se asigura că casa era curată și că erau flori proaspete pe pian și că șosetele și chiloții îi erau spălați”, a povestit Susan Rogers, inginerul de sunet al lui Prince.

În ceea ce o privește pe O'Connor, ea a spus despre melodie că crede că este probabil la fel ca „milioanele de oameni care au adorat cântecul și toți suntem oameni care l-am asociat cu o pierdere de un fel”.

Ea a dezvăluit ulterior că a început să plângă în timpul filmării videoclipului pentru melodie după ce s-a gândit la mama sa, aceasta stingându-se din viață în 1985 într-un accident rutier.

Prince și Sinead O'Connor au avut o relație turbulentă

Într-un interviu acordat în 2014, O'Connor a povestit că s-a întâlnit cu Prince „de câteva ori”.

„Nu ne-am înțeles bine deloc. De fapt, ne-am luat la bătaie. El m-a convocat la casa lui după [lansarea] 'Nothing Compares 2 U'. L-am făcut fără el. Nu îl întâlnisem niciodată înainte”, a spus aceasta.

„M-a convocat la casa lui și - este nesăbuit să faci asta cu o femeie irlandeză - mi-a spus că nu îi place că folosesc cuvinte urâte în interviuri. Așa că i-am spus să se ducă naibii. A devenit destul de violent. A trebuit să scap din casa lui la 5 dimineața. Avea un pumn mai greu decât mine”, a relatat Sinead O'Connor.

Madonna a cântat și ea melodia în 2016 la premiile Billboard Music Awards ce au avut loc la două luni după moartea lui Prince, ca un tribut pentru regretatul artist.

Sinead O'Connor a murit miercuri, la vârsta de doar 56 de ani, în urma unei vieți și cariere zbuciumate. Ea își pierduse fiul cu un an în urmă.