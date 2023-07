Cântăreaţa americană Cardi B a ripostat în timpul unui concert susținut sâmbătă în Las Vegas după ce o persoană din mulțime a aruncat cu un lichid în ea, în timp ce interpreta hitul său „Bodak Yellow”. Surprinsă şi deranjată de acest gest, Cardi B a aruncat cu microfonul direct în persoana care stropit-o, înainte ca agenții de securitatea să intervină.

Sâmbătă, în Las Vegas, Cardi B a demonstrat încă o dată că nu este o persoană cu care să te joci: În timpul unei reprezentații la Drai's Beachclub, un membru al publicului a aruncat cu o băutură în rapperiță în timp ce aceasta cânta hitul ei de succes din 2017, „Bodak Yellow". O secundă mai târziu, Cardi, care se pare că este stângace, s-a răzbunat instantaneu aruncând cu microfonul în fanul obraznic., notează Variety.

Cardi B throws microphone at audience member who threw a drink at her. pic.twitter.com/alLgHMFshb