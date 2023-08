MUZICA Vineri, 04 August 2023, 08:44

Un pian cu coadă lăcuit negru la care Freddie Mercury a compus şi dezvoltat unele dintre cele mai importante melodii ale trupei Queen, inclusiv „Bohemian Rhapsody”, este piesa centrală a unei vânzări a bunurilor cântăreţului, care va avea loc luna viitoare, scrie The Guardian.

Formația Queen, 1978. Roger Taylor, John Deacon, Brian May și Freddie Mercury Foto: - / MPTV / Profimedia

Pianul cu coadă Yamaha este expus la casa de licitaţii Sotheby's din centrul Londrei pentru următoarea lună, până când vor fi scoase la vânzare aproape 30.000 de obiecte, lucrări de artă, articole de îmbrăcăminte şi mobilier, fotografii, versuri scrise de mână şi alte articole care au alcătuit „dezordinea rafinată” a vieţii sale.

Pianul Yamaha la care Freddie Mercury a compus hiturile Queen, inclusiv Bohemian Rhapsody. Sursă: Philip Dethlefs / DPA / Profimedia

„Freddie era un tezaur”

Expoziţia gratuită reuneşte lumea privată şi cea publică a lui Mercury, de la discurile sale de aur şi platină şi costumele de scenă somptuoase până la fotografiile personale Polaroid şi o tablă de Scrabble de călătorie pe care o lua în turnee.

„Freddie era un tezaur, nu arunca nimic”, a declarat Thomas Williams, un director al casei Sotheby's. „Posesiunile sale ne oferă o extraordinară viziune de 360 de grade asupra omului, din copilărie şi până la moartea sa”.

Mercury a murit în 1991, la vârsta de 45 de ani, la doar 24 de ore după ce a confirmat într-un comunicat că are SIDA şi a făcut apel la fanii săi să se alăture „luptei împotriva acestei boli teribile”.

El a lăsat casa din Kensington, Garden Lodge, şi conţinutul acesteia lui Mary Austin, una dintre cele mai apropiate şi mai de încredere prietene ale sale. Acum, la 32 de ani de la moartea sa, Austin a decis să vândă totul.

Colecția lui Freddie cuprinde obiecte japoneze

Estimările variază de la aproximativ 20 de lire sterline pentru un ornament de porţelan până la 3 milioane de lire sterline pentru un pian. În total, se aşteaptă ca licitaţia să aducă între 7,6 şi 11 milioane de lire sterline, „dar o mulţime de oameni vor fi în măsură să liciteze pentru o bucăţică din Freddie”, a declarat Williams.

Expoziţia este organizată tematic în cele 15 galerii Sotheby's. O sală este dedicată interesului şi pasiunii lui Mercury pentru arta şi obiectele japoneze, colecţionate de-a lungul a şapte vizite în această ţară.

„S-a îndrăgostit de ţară şi de cultură, iar acest lucru a avut o influenţă evidentă asupra creaţiei sale scenice. A existat un flux între arta pe care a colecţionat-o şi arta pe care a creat-o”, a spus Williams.

La Garden Lodge, un salon special în stil japonez a fost sanctuarul său privat, cu cutii de lac, seturi de ceai şi vase decorate cu crap Koi printre obiectele expuse în dulapuri. Mercury a colecţionat aproximativ 50 de kimono-uri de mătase, dintre care unele au făcut parte din costumele sale de scenă.

O altă încăpere a fost recreată ca fiind sufrageria Garden Lodge, în care Mercury organiza regulat cine, iar numele oaspeţilor, meniurile şi codurile vestimentare erau înregistrate într-o carte specială legată în piele şi cu o broşă aurită.

Pasiunea pentru pisici

„Très casuelle” a fost instrucţiunea pentru o anumită ocazie. O altă seară a avut ca temă curry, amintind de copilăria lui Mercury în Zanzibar şi Mumbai. Zilele de naştere şi Crăciunul au fost sărbătorite în mod extravagant în sala de mese galben aprins.

„Freddie a fost un mare entertainer, nu doar pe scenă, ci şi la cinele şi întâlnirile sale fabuloase”, a declarat Williams.

Colecţia de artă cu pisici a lui Mercury, ornamente, tricouri şi alte obiecte care aduceau un omagiu celor şase pisici ale sale, toate fiind iniţial rătăcite, sunt grupate. „Chiar şi-a satisfăcut obsesia pentru pisici”, a spus Williams.

Fotografiile Polaroid ale lui Mercury cu una dintre pisicile sale în poală fac parte dintr-o colecţie personală, vândute ca un singur lot, care prezintă „momente foarte sincere şi intime”. O altă pereche de Polaroid-uri îl arată pe star aşezat în faţa unei porţii uriaşe de frigărui, iar una făcută la scurt timp după aceea arată farfuria goală.

Un element de atracţie este un tonomat Wurlitzer din 1941, multicolor şi iluminat, „un simbol în sine”, potrivit lui Williams. Mercury l-a mutat prin casă înainte de a-şi stabili reşedinţa permanentă în bucătăria sa, „inima care bate” a Garden Lodge.

Freddie Mercury aprecia „dezordinea rafinată”

Acesta reda unele dintre discurile sale preferate, inclusiv „Hallelujah I Love Her So” de Ray Charles şi „Rip It Up” de Little Richard. „Sună la fel de bine cum arată”, a spus Williams.

Simţul de distracţie şi farmec al lui Mercury se regăseşte în colecţie. „Îmi place să fiu înconjurat de lucruri splendide... dezordine rafinată”, a scris Mercury în „Freddie Mercury: A Life, In His Own Words”.

Austin va dona o parte din încasările din vânzare către Mercury Phoenix Trust şi Fundaţia Elton John Aids. (news.ro)