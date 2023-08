MUZICA Sâmbătă, 12 August 2023, 21:44

Universal Music Group, Sony Music Entertainment şi alte case de discuri au dat în judecată organizaţia nonprofit Internet Archive, pentru încălcarea drepturilor de autor, din cauza colecţiei sale de streaming de muzică digitalizată din discuri vintage, transmite Reuters.

Muzică pe vinil Foto: Larisa Bozhikova / Alamy / Alamy / Profimedia

Procesul caselor de discuri, înregistrat vineri la o instanţă federală din Manhattan, afirmă că „The Great 78 Project” al Internet Archive funcţionează ca „un magazin ilegal de discuri” pentru cântece ale unor muzicieni precum Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Miles Davis şi Billie Holiday.

Ei au denumit 2.749 de drepturi de autor pentru înregistrările de sunet pe care arhiva le-ar fi încălcat.

Casele de discuri afirmă că daunele lor în acest caz ar putea ajunge până la 412 milioane de dolari.

Reprezentanţii Internet Archive nu au răspuns imediat unei solicitări de comentarii cu privire la plângere.

Internet Archive din San Francisco arhivează digital site-uri web, cărţi, înregistrări audio şi alte materiale. Se compară cu o bibliotecă şi spune că misiunea sa este de „a oferi acces universal la toate cunoştinţele”.

A pierdut deja un proces cu editurile de cărţi

Internet Archive se confruntă deja cu un alt proces federal din Manhattan, din partea unor importante edituri de cărţi, care au declarat că programul său de împrumut de cărţi digitale lansat în pandemie le încalcă drepturile de autor.

Un judecător a decis în martie în favoarea editurilor, într-o decizie pe care Internet Archive intenţionează să o conteste.

„The Great 78 Project” încurajează donaţiile de discuri de 78 de rpm, formatul de discuri dominant de la începutul anilor 1900 până în anii 1950, pentru ca grupul să le digitalizeze pentru „a asigura supravieţuirea acestor materiale culturale, pentru ca generaţiile viitoare să le studieze şi să se bucure”.

Conform site-ului său web, colecţia include peste 400.000 de înregistrări.

Procesul caselor de discuri afirmă că proiectul include mii de înregistrări protejate prin drepturi de autor, inclusiv „White Christmas” de Bing Crosby, „Roll Over Beethoven” de Chuck Berry şi „It Don’t Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing)” de Duke Ellington.

Potrivit plângerii, înregistrările sunt toate disponibile pe serviciile de streaming autorizate şi „nu se confruntă cu pericolul de a fi pierdute, uitate sau distruse”. (News.ro)