MUZICA Miercuri, 30 August 2023, 13:06

0

Agnetha Faltskog, una dintre cele două membre ale trupei ABBA, a anunțat că va lansa joi un nou single, relansându-şi cariera solo la vârsta de 73 de ani, transmit Reuters și News.ro.

Agnetha Faltskog (la microfon) Foto: Ian West / PA Images / Profimedia

Agnetha, solista alături de Anni-Frid Lyngstad a trupei pop suedeze de mare succes, şi-a lansat ultimul album solo în urmă cu un deceniu. Făcând anunţul pe contul său de Instagram recent lansat marţi seară, cântăreaţa a postat:

„Premiera mondială a piesei "Where Do We Go From Here?" pe @bbcradio2 cu @zoetheball - urmăriţi-o joi, 31 august, de la ora 8:30 (BST)”.

Potrivit unor informaţii apărute săptămâna trecută, Agnetha a obţinut un contract discografic uriaş cu BMG, care o are în portofoliu pe superstarul pop Kylie Minogue. Grupul pop suedez ABBA a fost format la Stockholm în 1972 de Agnetha, Björn Ulvaeus, Benny Andersson şi Anni-Frid.

Contractul ei cu BMG vine la doi ani după ce trupa s-a reunit pentru a lansa albumul „Voyage”.

Agnetha Faltskog scoate un single după despărțirea definitivă a ABBA

O sursă a declarat pentru The Sun: „Agnetha a adorat să se întoarcă în studio cu ABBA şi acest lucru a inspirat-o să îşi relanseze cariera solo”.

„A fost în contact regulat timp de mai multe luni cu echipa de la BMG din Londra, iar ei au ajutat-o să îşi dezvolte noul sound. După o perioadă lungă de timp în care a lucrat la muzică nouă, există în sfârşit un corpus de lucrări pe care îl iubeşte şi care este gata de lansare”, a adăugat sursa în cauză.

Faltskog a obţinut primul succes în Suedia odată cu lansarea albumului său de debut din 1968. În mai 2013, Agnetha a lansat un nou album intitulat „A”, produs de Jörgen Elofsson şi Peter Nordahl, care a fost ultimul ei album.

„Voyage” a fost cel de-al nouălea album de studio al grupului pop suedez ABBA şi a fost lansat în noiembrie 2021.

​Björn Ulvaeus şi Benny Andersson au confirmat că ABBA s-a despărțit definitiv după lansarea acestui album, primul al trupei suedeze după 4 decenii.