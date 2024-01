MUZICA Vineri, 12 Ianuarie 2024, 14:16

Videoclipul „Yellow” al Coldplay a devenit cel mai recent videoclip al formaţiei care a adunat peste un miliard de vizualizări pe YouTube, potrivit Billboard.

Coldplay Foto: Gonzales Photo/Lasse Lagoni / imago stock&people / Profimedia

„Yellow”, lansată în 2000 - cu care artiştii au deschis în 2016 Super Bowl Halftime Show - este al şaselea videoclip al trupei care adună peste 1 miliard de vizualizări pe YouTube. Celelalte clipuri din Billion Views Club includ "Paradise", "Adventure of a Lifetime", "Something Just Like This" (cu The Chainsmokers), "The Scientist" şi "Hymn for the Weekend".

Videoclipul constă într-o singură filmare continuă, fără tăieturi, o diferenţă clară faţă de videoclipurile ulterioare ale trupei, care au fost realizate cu CGI şi seturi multiple.

"Yellow" a fost principalul single al "Parachutes", albumul de studio de debut al trupei, câştigător al unui premiu Grammy (trofeul pentru cel mai bun album de muzică alternativă în 2002).

În topul Billboard Hot 100, "Yellow" a urcat pe locul 48, în timp ce "Parachutes" a ajuns pe locul 51, scrie News.ro.

În prezent, trupa înregistrează două prezenţe în topurile Hot 100, cu "Viva La Vida" din 2008 şi "My Universe" din 2021 (cu BTS).

Anul trecut, Coldplay şi-a continuat turneul mondial "Music of the Spheres World Tour", care i-a adus premiul de "cel mai bun artist rock în turneu" la gala Billboard Music Awards 2023.

Potrivit Billboard Boxscore, "Music of the Spheres World Tour" a fost cel mai mare turneu rock din 2023 şi al doilea cel mai mare turneu din toate genurile. De la startul său din 2022, a generat venituri de 664,5 milioane de dolari şi a vândut 6,7 milioane de bilete.

Coldplay în România în cadrul „Music of the spheres world tour”

Formaţia Coldplay va susţine două concerte la Bucureşti, anul acesta, pe Arena Naţională, în 12 şi 13 iunie. Biletele la show-urile din cadrul „Music Of The Spheres World Tour” sunt sold-out.

„Music of the spheres world tour” începe la Atena, pe 8 iunie şi se încheie în 30 august, la Dublin.

IUNIE 2024

8: Atena – Olympic Stadium

12: BUCUREȘTI – Arena Națională

13: BUCUREȘTI – Arena Națională

16: Budapesta – Puskás Aréna

22: Lyon – Groupama Stadium

23: Lyon – Groupama Stadium

IULIE 2024

12: Roma – Stadio Olimpico

13: Roma – Stadio Olimpico

20: Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

21: Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

28: Helsinki – Olympiastadion

AUGUST 2024

15: Munchen – Olympiastadion

17: Munchen – Olympiastadion

21: Viena – Ernst-Happel-Stadion

22: Viena – Ernst-Happel-Stadion

29: Dublin – Croke Park

30: Dublin – Croke Park

Trupa Coldplay este formată din Chris Martin (voce), Jon Buckland (chitară), Guy Berryman (bas) şi Will Champion (tobe).