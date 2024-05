MUZICA Luni, 13 Mai 2024, 09:17

Peste 160 de milioane de persoane au urmărit concursul Eurovision 2024, care a fost transmis în direct în cele 37 de ţări participante la finală şi pe YouTube, estimează organizatorul - European Broadcasting Union (Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune.

Nemo, reprezentantul Elvetiei, la Eurovision 2024 Foto: Martin Meissner / AP / Profimedia

Concursul a pierdut aproape un sfert din numărul de telespectatori din Marea Britanie, în comparaţie cu spectacolul de anul trecut de la Liverpool, pe fondul disputei legate de participarea Israelului, scrie The Guardian, conform News.ro.

Marea finală de sâmbătă seară, difuzată de BBC, a fost urmărită în medie de 7,64 milioane de persoane, cu un maxim de 8,46 milioane, potrivit cifrelor oficiale furnizate de agenţia Digital i. Participantul Marii Britanii, Olly Alexander, a terminat pe locul 18, cu 46 de puncte, după ce a primit zero la votul publicului.

Concursul de anul trecut de la Liverpool a fost cea mai vizionată finală din Marea Britanie de la începutul înregistrărilor moderne. Transmisă din Marea Britanie pentru prima dată în ultimii 25 de ani, a înregistrat un vârf de cinci minute de 11 milioane de telespectatori şi o medie de 9,98 milioane, ceea ce echivalează cu o cotă de audienţă TV de 63%, a precizat la vremea respectivă BBC.

Elveţia a câştigat sâmbătă cea de-a 68-a ediţie a concursului, care a fost umbrită de descalificarea concurentului olandez Joost Klein cu câteva ore înainte de începerea marii finale şi de o dispută legată de participarea lui Eden Golan, reprezentanta Israelului.

Câteva sute de protestatari s-au adunat în faţa arenei din Malmö înainte de finală, inclusiv activista suedeză pentru climă Greta Thunberg, care s-a numărat printre cei escortaţi de poliţie.

Eden Golan s-a clasat pe locul cinci cu piesa "Hurricane" şi a avut o prestaţie solidă la votul publicului, clasându-se pe locul doi, după Croaţia. Tânăra în vârstă de 20 de ani a primit punctajul maxim din partea votului publicului britanic, dar nimic din partea juriului britanic.

Marea Britanie a câştigat ultima dată concursul în 1997, cu Katrina and the Waves. Britanicul James Newman nu a primit niciun punct pentru piesa sa "Embers" din 2021 şi a ocupat ultimul loc. Propunerea lui Jemini din 2003, "Cry Baby", a primit, de asemenea, zero puncte.

France 2 a anunţat că aproape 5,4 milioane de telespectatori au urmărit concursul european, potrivit cifrele Médiamétrie. Anul trecut, Eurovision a atras în medie 3,5 milioane de telespectatori francezi, ceea ce reprezintă o cotă de audienţă de 25,6%, scrie AFP.

În Germania, 7,98 milioane de telespectatori au urmărit în direct din Suedia marea finală a Eurovision 2024. Aproape 8 milioane de telespectatori au urmărit Marea Finală a celei de-a 68-a ediţii a concursului Eurovision în direct pe Das Erste şi One. 7,38 milioane de telespectatori au urmărit concursul pe Das Erste, cu o cotă de 36,8%, iar alţi 600.000 de telespectatori au urmărit concursul pe ONE, cu o cotă de 3,0%. Numărul de telespectatori este în creştere marginală faţă de concursul din 2023 de la Liverpool, când 7,93 milioane de telespectatori au urmărit concursul.

Televiziunea Română nu a participat anul acesta la concurs "din cauza constrângerilor financiare".