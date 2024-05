MUZICA Luni, 13 Mai 2024, 16:51

Comisia Europeană a criticat marți organizatorii concursului Eurovision, denunțând o decizie „complet regretabilă” despre care a afirmat că ar trebui corectată la ediția de anul viitor, relatează Reuters.

Nemo, reprezentantul Elvetiei, in timp ce sunt anuntate rezultatele votului juriilor nationale la Eurovision 2024 Foto: Martin Meissner / AP / Profimedia

Comisia condusă de Ursula von der Leyen și-a exprimat acum nemulțumirea interzicerii steagului UE la finala organizată la Malmö, deși Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU), organizatoarea concursului, anunțase încă de la începutul lunii mai că a fost luată decizia de a limita steagurile ce pot fi fluturate de spectatori la cele ale țărilor participante, plus steagul curcubeu care simbolizează comunitatea LGBT.

Asta a însemnat că steagul UE, prezent la edițiile anterioare ale concursului, a fost de facto interzis. EBU a declarat că decizia a fost luată de SVT, societatea de radiodifuziune a Suediei.

Comisia Europeană a subliniat luni că steagul cu 12 stele galbene al UE reprezintă toate statele membre ale Uniunii și că el este un simbol și pentru toate cele 46 de țări care fac parte din Consiliul European, care se întinde din Islanda până în Azerbaidjan.

Comisia Europeană spune că va ridica problema interzicerii steagului UE în discuțiile cu EBU

„Este cu siguranță complet regretabil că steagul tuturor țărilor membre ale UE ce au făcut parte din competiție, precum și celelalte state care aparțin Consiliului European (...) nu au putut fi afișate”, a declarat Eric Mamer, unul dintre purtătorii de cuvânt ai Comisiei Europene.

„Încurajăm cu siguranță EBU să înțeleagă că aceasta este o greșeală și că este la latitudinea sa să decidă cum să procedeze în continuare”, a adăugat el.

Margaritas Schinas, vicepreședintele Comisiei Europene pentru cultură, a declarat la rândul ei că va ridica această problemă în discuții ce vor avea loc luni cu reprezentanții EBU.

Comentariile celor doi oficiali europeni vin după ce mai mulți membri ai publicului s-au plâns că nu au fost lăsați să intre la concurs cu steagul UE.

Suedia a interzis multe steaguri la Eurovision din cauza „tensiunilor geopolitice”

EBU a declarat că societatea de radiodifuziune a Suediei și-a justificat decizia prin situația geopolitică tensionată din jurul lumii. Mii de protestatari s-au strâns săptămâna trecută în centrul orașului Malmö pentru a manifesta împotriva participării Israelului la Eurovision având în vedere campania sa militară din Fâșia Gaza.

Mulți dintre aceștia au fluturat steaguri palestiniene.

„Vom analiza din nou politica privind steagurile în 2025 împreună cu noul nostru partener de transmisiune, SRG SSR”, a declarat EBU, cu referire la societatea de radiodifuziune a Elveției.

Inclusiv câștigătorul Eurovision a criticat decizia SVT

Elveția a câștigat concursul Eurovision din 2024, grație melodiei „The Code” interpretate de cântărețul Nemo. Acesta a scris istorie duminică seara, devenind prima persoană „non-binară” - care nu se identifică nici de sex masculin, nici feminin - care a câștigat Eurovision.

Însă inclusiv Nemo a criticat decizia organizatorilor suedezi privind steagurile, afirmând că a fost nevoit să introducă în sală „pe furiș” un steag al comunității non-binare.

„Este de necrezut. A trebuit să strecor pe furiș, pentru că Eurovision a spus nu, dar am făcut-o oricum. Sper că și alții au făcut asta. Dar este clar un dublu standard. Am spart codul și trofeul, poate trofeul poate fi reparat, poate și Eurovision are nevoie de puține reparații”.

Comunitatea non-binară are un steag propriu, distinct de cel cu care se identifică cea LGBT în ansamblul său.