MUZICA Luni, 10 Iunie 2024, 12:09

0

​Moby, un star al muzicii electro, va urca din nou pe scenă în Europa în toamna acestui an pentru a sărbători împlinirea a 25 de ani de ani de la lansarea albumului său cult „Play” şi va dona încasările obţinute unor organizaţii care militează pentru drepturile şi bunăstarea animalelor, informează AFP și Agerpres.

Moby in 2013, la unul dintre ultimele sale concerte Foto: Chris Pizzello / Associated Press / Profimedia Images

Acestea sunt primele concerte pe care artistul american le va susţine după o pauză de peste zece ani.

Moby, în vârstă de 58 de ani, va lansa vineri şi un nou album, „Always Centered At Night”, care poartă numele casei sale de discuri, înfiinţată în iunie 2022, şi care conţine colaborări cu numeroşi artişti.

„Însă 99% din show-ul pentru turneul meu european din septembrie se va baza pe albumele 'Play' (1999), '18' (2002) şi 'Hotel' (2005), vreau să le ofer oamenilor ceea ce ei vor să asculte, altfel aş fi egoist”, a declarat artistul într-un interviu video acordat pentru AFP din locuinţa sa din Statele Unite.

Piesele de pe albumul „Play”, vândut în peste 12 milioane de copii la nivel mondial, precum „Porcelain”, „Natural Blues” şi „Why Does My Heart Feel So Bad?”, vor putea fi ascultate în sala de concerte Zenith din Paris, pe 24 septembrie.

Moby spune că nu înțelege trupele care nu își mai cântă melodiile de succes la concerte

Turneul european al muzicianului american va include în septembrie spectacole care vor avea loc şi la Manchester, Londra, Anvers, Berlin, Dusseldorf şi Lausanne.

„Trupe precum Radiohead, care nu mai cântă 'Creep' (una dintre piesele celebre ale formaţiei britanice - n.red.) în concertele lor, eu nu le înţeleg”, a adăugat Moby.

Moby are un tatuaj imens, compus din cuvântul „Animal” pe un braţ şi „Rights” pe celălalt, care compun împreună expresia „Drepturile animalelor”. „Am şi tatuajul 'Vegan for life' ('Vegan pe viaţă'), pe gât, căci sunt vegan de 37 de ani. Îmi place să fac muzică, dar pentru mine este un refugiu paşnic şi plin de bucurie, şi nu atât o slujbă - apărarea animalelor este slujba mea acum”, a adăugat el.

Pentru a sprijini această cauză care îi este atât de dragă, Moby spune că acţionează „într-un mod strategic”, încercând „să identifice” sectoarele în care poate să ajute cel mai mult, pendulând între sferele „politice, filantropice, mediatice, etc”.