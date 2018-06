Indonezia: Un urangutan se pune în fața un excavator pentru a-și proteja pădurea

Animalul se aruncă asupra excavatorului pe măsură ce ”gheara” lui coboară, lovește cuva, apoi se adăpostește de aceasta.

Peste 1.000 de urangutani locuiesc în pădurea Sungai Putri, acesta fiind unul dintre ultimele habitate din lume pentru urangutanii de Borneo și guvernul Indoneziei a promis să protejeze zona de exploatarea comercială. O anchetă recentă a descoperit, însă, cel puțin șase avanposturi ilegale de exploatare în ultimul an.

Peste 100.000 de urangutani de Borneo au fost omorâți între anii 1999 și 2016 din cauza exploatărilor forestiere.

This orangutan tried to fight off a bulldozer nears its forest home pic.twitter.com/L6IkFADg97