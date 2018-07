O rață din Minnesota crește 76 de pui în sistem de creșă

Experții spun că fotografia arată un exemplu extrem al unui fenomen destul de des întâlnit în natură.

Potrivit organizației National Audubon Society, mama respectivă este un ferestraș mare, iar în general femelele depun cam 10 ouă. Cu toate acestea, acest tip de pasăre înrudită cu rața nu clocește doar ouăle ei. Experții spun că femelele obișnuiesc să mai ”depoziteze” ouăle în cuiburile altor păsări în efortul de a se înmulți și de a crește șansa de supraviețuire.

Cu toate acestea, ”mama” fotografiată este imposibil să fi clocit atâtea ouă.

De fapt, anumite păsări, inclusiv ferestrașii mari, își cresc puii în sistem de creșă.

Într-o creșă, femelele își lasă puii în grija altor femele, de multe ori acestea sunt femele mai în vârstă, care au experiență în creșterea puilor.

Chiar și așa, este cu totul excepțional faptul că această femelă are în grijă 76 de pui, când de obicei numărul acestora nu este mai mare de 35 sau cel mult 50.

MAMA MERGANSER! I was able to track down the now famous Lake Bemidji Common Merganser that has an adopted brood of over 76 babies! I love the story that these photos tell.



