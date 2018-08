webPR: Ce destinatie din Romania trebuie sa bifezi in acest weekend? Haferland!

Da, ai citit bine! Haferland se afla in Romania si e unul din ce mai frumoase locuri pe care le poti vizita, cand vine vorba de traditii readuse la viata. Este vorba despre regiunea săsească din Transilvania, cuprinsa intre Rupea si Sighisoara, care a fost denumită "Țara Ovăzului" sau "Haferland", cu sute de ani în urmă, datorită localnicilor care obișnuiau să cultive cu precădere ovăzul, din cauza climatului mai aspru.

Care sunt toate localitatile de poveste pe care le poti bifa? Archita, Roadeș, Saschiz, Homorod, Rupea, Criț, Meșendorf, Cloașterf, Bunești și Viscri te asteapta cu peisaje de vis, oameni primitori si povesti captivante, iar programul din fiecare zi de festival, dedicata uneia sau mai multe din localitati, poate fi consultat aici: www.haferland.ro

Iar denumirea s-a pastrat, impreuna cu traditiile din zona, care sunt promovate si aduse la viata mai ales pe perioada festivalului Săptămâna Haferland, cel mai mare eveniment local dedicat promovării zonei săsești din Transilvania, care are loc în perioada 2-6 august 2018.In plus, ediția din acest an a festivalului are ca tematică centrală meșteșugurile, sub sloganul Festival cu meșteșug, săsesc. Astfel, festivalul își propune să îi implice pe turiștii veniți în satele săsești în activități cât mai interesante pentru toate vârstele: ateliere de meșteșuguri, activități pentru copii, concerte de jazz și de muzică clasică în bisericile fortificate, proiecții de film, spectacole de teatru, plimbări cu bicicleta, căruța sau tractorul, expoziții de artă, muzică și dansuri, brunch-uri cu preparate locale și deja celebrul bal săsesc.Daca mai stai pe ganduri inainte sa iti faci bagajele pentru o saptamana in satele sasesti, atunci ia in considerare si un concert cu totul special la care vei putea participa: vioara Stradivarius Elder-Voicu ajunge în Haferland pentru un recital susținut de violonistul Alexandru Tomescu în Biserica Fortificată din Criț, pe 4 august, ziua principală a festivalului.Ce mai trebuie sa stii? Intrarea este libera la majoritatea activitatilor incluse in programul festivalului, iar zonele de food ii vor atrage cu siguranta pe gurmanzii pasionati sa descopere bucatarii noi, asa cum este cea saseasca.