​FOTO VIDEO Doi pinguini masculi au adus pe lume un pui, după ce au clocit un ou

Doi pinguini masculi, care au devenit un cuplu, au clocit un ou, au adus pe lume un pui și au grijă de el ca și cum ar fi al lor, după ce acesta a eclozat, a anunțat vineri Grădina Zoologică Marină din Australia, relatează AFP.

Acești doi pinguini gentoo, Sphen și Magic, ”se ocupă cu rândul de micuțul lor”, născut pe 19 octombrie, a spus pentru AFP un responsabil al Acvariului din Sidney, Tish Hannan.

Ambii părinți au atras atenția gardienilor deoarece cei doi masculi erau tot timpul împreună, dar aceștia au mers mai departe și au pregătit un cuib cu pietricele, ceea ce a îndemnat administrația Grădinii Zoologice Marine să le dea un ou fals.

Testul fiind concluziv, cei doi pinguini au primit un ou real, depus, evident, de o femelă.

”Aceștia recunosc plânsul și cântecele particulare ale celuilalt. Doar pinguinii care fac parte dintr-un cuplu își pot găsi partenerul prin chemări dacă sunt separați”, a explicat Hannan.

Spre deosebire de ale mamifere, pinguinii pot împărți rolul parental în mod egal, îndeplinind aceleași roluri.

”Nu este o deosebire reală în ceea ce privește îngrijirea puiului între masculi și femele, astfel încât este comun să existe perechi de cîte doi masculi sau de câte două femele care se comportă ca părinți”, a explicat specialistul.

În natură, aceste cupluri de obicei nu fac pui, astfel încât nu durează, fiecare dintre masculi îndreptându-se către un alt partener.

”Cum le-am acordat lui Sphen și Magic posibilitatea unui sezon de reproducere reușit, este foarte probabil ca cei doi să rămână împreună și anul viitor”, a spus Hannan.

Astfel de cazuri au mai fost văzute și în alte grădini zoologice.

În 2009, Z și Vielpunkt, doi pinguini masculi Humboldt de la Grădina Zoologică din Berlin, au ”adoptat” un pui de pinguin respins de părinții biologici.

Și la finele anilor 1990, Roy și Silo, doi pinguini antarctici de sex masculin de la o Grădină Zoologică din New York au încercat să se împerecheze. După ce au fost văzuți încercând să construiască un cuib, gardienii le-au dat un ou pe care aceștia l-au clocit. Femala născută, Tango, a devenit partenera unei alte femele.

