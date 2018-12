Cel mai celebru cangur din lume, musculosul Roger, a murit la vârsta de 12 ani

Moartea cangurului, care cântărea 89 kilograme și avea înălțimea de 1,82 metri, a provocat tristețe printre cei 1,3 milioane de fani pe care îi avea pe Facebook și Instagram.

”Întotdeauna îmi aducea un zâmbet pe față. Un băiat atât de mândru și de puternic”, a scris cântăreața australiană Natalie Imbruglia.

Roger era doar un pui când mama sa a fost ucisă de o mașină, în 2006. El a fost adoptat de Chris Barnes. Într-un clip video tribut postat pe Facebook, Barnes a spus că Roger l-a inspiat să construiască sanctuarul pentru canguri, sanctuar în care trăiau celebrul cangur și ”câteva din soțiile lui”.

”Roger a fost masculul nostru alfa timp de mulți ani și a devenit un cangur pe care oameni din toată lumea au ajuns să-l iubească la fel de mult cât îl iubeam noi”, a spus el. Sanctuarul posta des fotografii și clipuri video cu Roger ”boxând” și încordându-și pectoralii.

Rip to the world's most famous kangaroo :( my dreams of going to Alice Springs to see Roger are now shattered pic.twitter.com/x7sMmdYhJ2

RIP Roger the Roo. A stunning specimen of male macropod. Condolences to Brolga and all at the Kangaroo sanctuary in Alice Springs. He died of old age a happy, content and much loved roo. He will be missed \uD83D\uDE2D\uD83D\uDC9A pic.twitter.com/1i4WjsNpKu