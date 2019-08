În Ungaria, pâinea smart este îmbogăţită cu vitamine / Efectele benefice, recunoscute ca invenţie

În zilele noastre totul este smart: telefonul, ceasul, casa, maşina de spălat şi multe alte obiecte. Dacă cineva aude despre un aliment inteligent crede că acest atribut a fost "agăţat" din nou unui produs. Numai că directorul general al Societăţii de Panificaţie din Hajdúság, Tamás Szakács, a înregistrat marca Smart Food (Alimente Inteligente) încă din 2005, înainte de apariţia telefoanelor inteligente.Ideea s-a bucurat de succes. Astfel că la Marele Premiu Maghiar pentru Inovare pâinea smart a fost selectată pe lista celor 40 de inovaţii recunoscute ale Ungariei."A început să mă preocupe în urmă cu aproximativ două decenii cum se pot fabrica produsele noastre, de exemplu produsele de panificaţie, în aşa fel, încât să aibă o plus valoare şi un efect mai bun asupra organismului uman.Aceste produse ajung la toată lumea, sunt ieftine. În 2000, am denumit programul nostru de cercetare "Smart Food", a declarat Tamás Szakács, vorbind despre perioada de început. "În primii cinci ani am efectuat doar studii, cu ajutorul medicilor, oamenilor de ştiinţă, al cercetătorilor de piaţă şi al avocaţilor. Scopul nostru a fost dezvoltarea unor produse care, pe lângă gustul lor foarte bun, contribuie la creşterea calităţii vieţii, a sănătăţii oamenilor.Esenţa concepţiei noastre este aceea că din alimente nu trebuie scoase unele ingrediente, ci trebuie adăugate componente speciale, eficiente şi sigure, care servesc exclusiv sănătăţii", a precizat directorul general, care a adăugat că, de exdemplu, pâinea "Vitajó" conţine o combinaţie unică de vitamine şi săruri minerale, care este capabilă să asigure necesarul zilnic.