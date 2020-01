Science (Not So New) News: ​Savanții au aflat un secret simplu pentru o viață mai lungă și sănătoasă: nu fi sărac!

Cercetătorii au adunat date de la mii de oameni trecuți de 50 de ani din SUA și Regatul Unit și au descoperit uriașe diferențe în calitatea vieții pe parcursul anilor de amurg, în funcție de condițiile socioeconomice.„În vreme ce speranța de viață este un indicator util pentru sănătate, calitatea vieții este și ea crucială când îmbătrânim”, spune profesoara Paola Zaniotto de la University College of London (UCL), co-autoare a studiului. „Prin măsurarea speranței de viață sănătoase putem obține o estimare a numărului de ani din viață petrecuți în condiții favorabile de sănătate sau fără dizabilități”.ELSA: English Longitudinal Study of AgeingHRS: Health and Retirement StudyDupă cum se vede, treimea cea mai înstărită („de vârf”) dintre bărbați a trăit 31 de ani „sănătoși” peste 50. Treimea „de jos” a trăit în medie 22 de ani după 50. La femei au fost 33 de ani „sănătoși” pentru cele bogate și 24 pentru cele sărace.Speranța globală de viață este de 72 de ani, conform datelor de la World Health Organization, cu 5,5 ani mai mult față de începutul acestui secol.Un studiu de anul trecut al unei instituții a Congresului american a aflat că peste 75% dintre americanii cei mai înstăriți care împliniseră 50 de ani în 1991 erau încă în viață 23 de ani mai târziu. La celălalt capăt, numai jumătate din cei 20% mai săraci au trăit atâta. Inegalitatea veniturilor și a bunăstării este o mare problemă în SUA care se îndreaptă spre alegeri în 2020.Un studiu recent de la Pew Research Center arată că 61% din americani cred că este o „prea mare” inegalitate în venituri, în timp ce 42% spun că guvernul federal ar trebui să se ocupe de problemă cu „maximă prioritate”. (marketwatch.com)