Savanții spun cu hotărâre: „Nu beți cafea? Poate că ar fi bine să începeți...”

Dacă nu sunteți băutori de cafea, aceste studii vă vor putea schimba părerea.





1. Cafeaua reduce riscul de moarte din orice cauze





Începem de aici: un studiu britanic fascinant pe 500.000 de oameni timp de 10 ani a descoperit că cei care beau cafea în mod regulat au o probabilitate mai mică să moară decât cei care n-o beau. Și nu doar din anumite cauze: probabilitate mai mică din orice cauză! Cu alte cuvinte, cafeaua înșeală moartea!





Care sunt motivele rămâne încă un mister. O teorie spune că având peste 10.000 de compuși chimici care protejează celulele, cafeaua inhibă cauze ale morții încă neidentificate individual.









2. Cafeaua este asociată cu risc scăzut de boli de inimă, accidente vasculare și chiar sinucidere





Un alt studiu imens – de la Harvard School of Public Health și efectuat pe 200.000 de doctori și asistente medicale pe durata a 30 de ani – a asociat cafeaua cu un risc redus de boli de inimă, accidente vasculare, diabet, afecțiuni neurologice și chiar sinucidere.





Beți o ceașcă de cafea zilnic și riscul letal provenit din aceste cauze va scădea cu 6%. Beți între trei și cinci cești – riscul va scădea cu 15%.







Separat, cercetători au examinat dosarele a 5.209 oameni din Framingham Heart Study, cel mai îndelungat studiu epidemiologic american și au evidențiat o puternică legătură între consumul de cafea și riscul mai scăzut de boli de inimă. Pentru fiecare ceașcă de cafea în plus, riscul de boli de inimă sau accident vascular a scăzut cu 8% în comparație cu nebăutorii.





Un alt studiu, din Coreea de Sud, a urmărit 25.000 de oameni și a aflat că o cantitate moderată zilnică de cafea este asociată cu mai puține simptome timpurii de boală de inimă.









3. Cafeaua face corpul să ardă grăsimi





Așa spune un studiu de la University of Nottingham din Anglia care a fost publicat în revista Scientific Reports. Cercetătorii au utilizat un sistem de imagistică termică pentru a măsura temperatura cefei, care la rândul ei arată cât de mult țesut maro adipos (grăsime maro) ard oamenii.









4. Cafeaua pare a încetini procesul de îmbătrânire

Este concluzia unui studiu mai mic, pe doar 100 de băutori de cafea timp de 10 ani, dar la Stanford University. Pleacă de la ideea că pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, ei experimentează „un mecanism inflamatoriu fundamental asociat cu creșterea în vârstă și cu bolile cronice care o însoțesc”, conform unei afirmații din studiu.





Dar băutul cafelei, datorită conținutului ridicat de cofeină, poate acționa împotriva reacțiilor chimice care antrenează cu timpul inflamația, se arată în studiu. „Această băutură pe care oamenii o consumă cu plăcere poate aduce beneficii care ne surprind”, spune Mark Davis, profesor de microbiologie și imunologie la Stanford.





5. Cafeaua îmbunătățește sănătatea creierului și reduce riscul de declin cognitiv legat de vârstă









6. Și am putea continua





Alte studii sugerează că băutul cafelei face mai ușoare calculele matematice, sau stimulează calitatea conversației în grupuri, sau chiar îmbunătățesc calitatea muncii.





Dacă beți din ceașca standard de 180 – 240 ml, faceți socoteala – cam un litru.





Și dacă nu puteți bea atâta nu vă alarmați: doar gândul la cafea vă aduce un beneficiu similar cu băutul unei cești. ( Inc.com







Într-un alt articol, scris chiar de un om de știință – Thomas Merritt, Professor and Canada Research Chair, Chemistry and Biochemistry, Laurentian University, Canada – se arată că există indivizi care nu procesează cofeina și pentru care băutul cafelei poate prezenta pericol medical. Chiar și în afara unor asemenea extreme, există oricum variație în răspunsul fiecăruia la o ceașcă de cafea. Și, ca mai mereu în biologie, această variație este în funcție de mediu, consumul anterior de cafea, genetică și – cinstit – de întâmplare. ( The Conversation

