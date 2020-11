Nutriție și sănătate: Cele mai proaste 10 obiceiuri alimentare ale bărbaților

În general, poate fi dificil să găsești timp pentru a prepara o gustare sănătoasă sau doar pentru a te așeza ca să te bucuri de mâncare. Asta i se poate întâmpla oricui, dar sunt câteva obiceiuri nesănătoase pe care le au mai ales bărbații.Bărbații prețuiesc carnea mai mult decât femeile, deci o vor consuma probabil mai des. În plus, un studiu din 2018 al CDC (Center for Disease Control al SUA) a arătat că bărbații sunt mai înclinați decât femeile să mănânce fast-food la prânz. Dimpotrivă, femeile preferă ceva de la fast-food ca gustare – nu o întreagă masă.Sunt mai multe moduri în care bărbații pot adopta obiceiuri mai sănătoase pe când reduc consumul de carne roșie și fast-food. Dar primul pas este oricum identificarea obiceiurilor care sunt contrare unui stil de viață sănătos.Bărbații – în special cei care sunt activi fizic – se gândesc adesea că a consuma mai multe proteine decât în mod obișnuit ajută la creșterea masei musculare. Dar un expert în sănătate nu este de acord și spune că mai probabil este adevărat contrariul.„În realitate, dacă vrei să beneficiezi mai mult de activitatea fizică și să faci și mușchi, ar trebui să reduci cantitatea de proteine și să-ți permiți mai mulți carbohidrați”, spune Kelly Jones, dieteticiană specializată în nutriție pentru sportivi.„Din moment ce carbohidrații sunt cea mai eficace sursă de energie pentru dezvoltarea mușchilor, este important să-i mănânci pentru ca proteinele să poată fi folosite pentru repararea mușchilor și alte procese din corp”, adaugă ea. În plus, organismul poate metaboliza doar 30 g de proteine pe oră, așa că nu exagerați, deoarece excesul de proteine înseamnă exces de calorii care vor fi depozitate ca grăsime.În timp ce suplimentele pot părea un mijloc eficient de asigurare a nivelului de vitemine și minerale esențiale, nu sunt și cel mai eficace și pot semnala o problemă mai mare. Înainte de a le lua, asigurați-vă că sunt aprobate de doctor sau dietetician. După cum spune și Jones, obiectivul trebuie să fie procurarea majorității nutrienților din alimente, nu din prafuri și pilule.Americanii le numesc „nightshades”, pentru că preferă să crească la umbră și unele chiar înfloresc noaptea. Dar ele sunt doar vinetele, cartofii, roșiile și ardeii grași, toate din familia solanaceelor. Doar pentru că nu le mănâncă Tom Brady (celebritate a fotbalului american) nu înseamnă că exemplul trebuie urmat. „De fapt, roșiile și ardeii grași sunt o excelentă sursă de vitamina C și de potasiu bun pentru inimă”, spune Jones.Bărbații preferă friptura, dar ar trebui să opteze și pentru somon la câteva zile. De ce? Peștele este o sursă bogată de acizi grași omega-3 buni pentru inimă. „Când luați omega- 3 din semințe de in și nuci este forma ALA, care are o rată de conversie în corp mai săracă decât formele active EPA și DHA”, spune Jones. De aceea este important să mănânci pește gras (somon, ton, sardine sau anșoa) sau chiar alge de două ori pe săptămână.Confuziile despre cum lucrează de fapt dieta keto îi fac adesea pe bărbați să adopte un regim prea bogat în proteine și grăsimi animale, ceea ce poate fi problematic pentru sănătate. După cum spune Jones, „Consumul ridicat de grăsimi saturate este puternic asociat cu riscul sporit de boli de inimă, pe când cel redus este asociat cu condiție mai bună a inimii și longevitate”.Nu este doar o problemă de siguranță la volan, dar vă poate face să mâncați mai multe calorii decât ar fi normal. „Mâncatul neatent vă va lăsa nesatisfăcuți și în căutare de noi mâncăruri”, spune Lauren Harris-Pincus, dieteticiană și autoare. Încercați să acordați atenție deplină mâncării și să fiți conștienți de semnele foamei.Gustările luate noaptea târziu contribuie la creșterea în greutate, la niveluri ridicate de colesterol și zahăr în sânge. „Corpurile noastre procesează mai bine hrana în timpul zilei, când suntem activi, decât noaptea, când sistemul digestiv se pregătește de somn”, spune Harris-Pincus. Sfatul ei? Mutați ora mesei de seară mai devreme. Sau luați micul dejun și prânzul mai consistente, iar cina mai mică.Lipsa de atenție la mărimea porțiilor deschide o cale ușoară pentru niște kilograme în plus – chiar dacă este vorba despre mâncare sănătoasă. „În afară de lucrurile evidente, cum ar fi prea multe prăjituri sau o jumătate de kilogram de înghețată la desert, se poate exagera și cu alimentele bune, cum sunt avocado, nuci, proteine sau grăsimi sănătoase”, spune Harris-Pincus.Rutina de a comanda mâncarea gătită gata, în loc s-o preparați acasă, înseamnă că veți mânca porții mai mari, care adesea se traduc prin mai multe calorii, grăsimi și sodiu. „Încercați să gătiți mai mult acasă din ingrediente mai puțin procesate, sau măcar să verificați informațiile nutriționale de la restaurantul de la care comandați, dacă există”, spune Harris-Pincus. „Dacă este posibil, puneți jumătate deoparte pentru altă masă sau măcar adăugați mai multe vegetale - o salată lângă pizza, de exemplu”.„În vreme ce recomandările curente sunt de numai două băuturi pe zi pentru bărbați, așteptatele 2020 US Dietary Guidelines ar putea să le reducă la una singură zilnic”, spune Harris-Pincus. Ce va însemna: 333 ml de bere, sau 40 ml de „tărie”, sau 150 ml de vin... Comparați aceste recomandări cu obiceiurile curente și veți afla cât de mult și cât de des le depășiți. ( Eat This, Not That!