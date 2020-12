Nutriție și sănătate: Un somn scurt după cafea, secretul productivității în muncă (nu-i spuneți șefului)

Citește și:

Acum, când mulți dintre noi lucrăm de acasă, avem mai multă, cum să-i spunem... flexibilitate de alegere a metodelor de creștere a productivității. Așa că ar trebui să trageți un somn scurt după cafea. Iată cum să procedați:sau o altă băutură cu cafeină, la alegere. De preferat este o cafea neagră – fără zahăr sau lapte, pot deranja digestia și energia – sau o ceașcă cu ceai negru.. Durata somnului este cel mai important lucru. O persoană obișnuită are nevoie în medie de șapte minute pentru a adormi. Iar dacă vom dormi 30 de minute sau mai mult ne vom trezi zăpăciți. Suntem cel mai bine odihniți și cel mai puțin amețiți dacă vom dormi între 10 și 20 de minute. Dacă adormiți ușor, puneți ceasul la 20 de minute. Dacă vă ia mai mult, setați alarma la 25.Asta e cam tot.Somnul după cafea e folositor din mai multe motive, unele fiind evidente, altele – nu. Vă veți bucura de confortul calm dat de somn (fără a dormi atât de mult încât să vă simțiți amețiți) și veți beneficia și de impactul energetic din ceașca de cafea. În plus, dat fiind că efectele cafeinei nu se fac simțite imediat, vă veți trezi exact când corpul le va absorbi. Aceasta oferă o stimulare suplimentară după somn.Dar există un alt motiv interesant pentru care somnul după cafea este atât de plăcut, iar acesta implică adenozina chimică din creier.Pe scurt, adenozina este o neurochimicală care vă face somnoroși. Cu cât mai multă adenozină este în creier, cu atât mai tulburați veți fi. Chimicala se acumulează în timpul zilei, ceea ce ne face tot mai obosiți cu curgerea orelor. Cafeina păcălește receptorii de adenozină din creier – creierul nu poate deosebi cafeina de adenozină.Aceasta este metoda de funcționare a cafeinei: păcălește creierul, făcându-l s-o absoarbă în locul adenozinei. Chiar dacă este un stimulant, cafeina nu stimulează creierul pe cât îl convinge că suntem mai puțin obosiți decât suntem de fapt. Cu cât receptorii din creier absorb mai multă cafeină, cu atât mai energici ne simțim.Somnul este cel care înlătură adenozina din creier. Aceasta permite cafeinei să ocupe mai mulți receptori. (Odată ce adenozina a ocupat un receptor de adenozină, cafeina nu-i va putea lua locul – adenozina va rămâne acolo până când va fi eliminată de suficientă odihnă).Înlocuind adenozina cu cafeină, veți beneficia de o stimulare mai puternică, fără a fi nevoie să măriți consumul de cafeină. Curios: din acest motiv nu funcționează la fel de bine cafeina în zilele în care sunteți extrem de obosiți.Suntem diferiți unul de altul, așa că acest articol nu este un adevăr universal. Unii pot trage un somn scurt cu ușurință, alții se vor răsuci de pe o parte pe alta toată perioada de 25 de minute. Unii absorb repede cafeina și se simt tensionați după o jumătate de ceașcă, alții vor avea nevoie de două cești pentru a simți efectele.Dar somnul scurt după cafea merită încercat, indiferent de sensibilitatea fiecăruia la cafea și somn – s-ar putea să vă facă să vă simțiți mai odihnit, energic și productiv. ( A Life Of Productivity