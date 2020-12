Nutriție și sănătate: Ce se întâmplă în corp atunci când stați jos cât e ziua de lungă?

Așa că vedeți acest articol, chiar dacă stați jos...O matematică simplă: stând jos veți arde mai puține calorii dacât dacă vă veți mișca. Și dacă nu ardeți mai multe decât consumați, vă veți îngrășa. Așa că veți vedea numere mai mari pe cântar, mai ales dacă nu aveți o dietă corespunzătoare.Mai ales dacă aveți o poziție greșită, statul jos toată ziua vă poate da dureri de spate sau de umeri. Așa că evitați să fiți tolănit într-o poziție necorespunzătoare, eventual cu laptopul în brațe.Vă simțiți deprimați? Să te uiți toată ziua la Netflix cuibărit pe canapea poate suna atrăgător, dar pe termen lung vă poate face să vă simțiți mai rău. Așa că renunțarea la telecomandă poate fi un lucru mai bun decât credeți.Unii oameni pot avea dificultăți să adoarmă dacă stau jos toată ziua. Deoarece calitatea somnului poate fi afectată de mulți factori, ca privitul îndelung la ecrane, stresul și consumul de alcool, nu-i asociați și cu sedentarism îndelungat.Exercițiile cardiovasculare întăresc mușchii inimii. Iar statul jos pe perioade lungi nu-i permit inimii să se fortifice. La fel cum vă scad bicepșii, și inima va fi mai slabă dacă nu vă mișcați. Sedentarismul îndelungat este asociat cu o creștere cu 147% a riscului de incidente cardiovasculare și cu 90% a mortalității provocate de acestea, conform revistei „Diabetologica”.Atât femeile, cât și bărbații pot avea probleme de fertilitate dacă stau jos toată ziua. Mai ales la bărbați, o slujbă sedentară dublează riscul de afectare ridicată a ADN-ului spermei.Chiar dacă unii experți spun că un stil de viață sedentar pare a coincide cu apariția hemoroizilor, unele date sugerează că sedentarismul nu este un factor de risc. Dar pentru unii oameni predispoziția la dezvoltarea de hemoroizi îl face puternic contraindicat.Statul jos mult timp vă poate pune în fața riscului de îmbolnăvire cu diabet tip 2. Concret, cei care sunt sedentari se confruntă cu un risc cu 112% mai mare de a ajunge în această condiție decât cei activi.Un studiu a constatat că o gravidă care stă jos acasă mai mult de două ore zilnic are un risc semnificativ mai mare de a face diabet gestațional. Mișcarea în timpul sarcinii vă va ajuta să mențineți o greutate sănătoasă și să combateți emoțiile negative.În loc să stați jos, faceți activitate fizică timp de 30 de minute și veți reduce riscul de deces prin cancer, conform datelor publicate de „Journal of the American Medical Association”. În acest caz, stând jos mai puțin și făcând mișcare mai multă poate fi o chestiune de viață sau moarte. ( Eat This Not That