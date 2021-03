Nutriție și sănătate: Opt alimente simple pentru o sănătate optimă, recomandate de specialiștii domeniului

Site-ul trece în revistă alimente simple care fortifică sistemul imunitar, reduc inflamația și asigură mai multă energie. Nutriționiștii sunt dornici să ne comunice care sunt alimentele pe care le mănâncă ei în fiecare zi, surse de vitamine și minerale, de probiotice bune pentru intestin, care pot fi consumate zilnic.Citiți și data viitoare când veți merge la cumpărături nu uitați de ardeii grași.Morgyn Clair, doctoriță dieteticiană, încearcă să ronțăie o porție în fiecare zi. „Acizii grași omega 3 sunt deosebit de importanți pentru sistemul imunitar. O porție zilnică de cel puțin 30g de nuci sau semințe este foarte bună pentru imunitate”, afirmă ea, citând un studiu care a evidențiat o relație bună între consumul de acizi grași omega 3 și un microbiom sănătos, apt să combată infecțiile.Pentru atractivitate și un mix de nutrienți variați, Clair alternează migdale, nuci și fistic.Dr. Brooke Alpert, autoarea cărții The Sugar Detox, consilier medical la Cure Hydration, recomandă kimchi – o mare varietate de legume sărate și fermentate din bucătăria coreeană – care i-a plăcut întotdeauna, dar pe care-l poate încorpora mai bine în alimentație de când stă mai mult acasă.„Îmi place să adaug kimchi picant la o salată sau să-l amestec în orez, pentru că iarna salatele sunt mai puțin atrăgătoare. Kimchi este bogat în fibre și probiotice, în special bacteria Lactobacillus, care stimulează imunitatea și este un supliment nutrițional perfect în pandemie”.„Spanacul este o centrală energetică pentru sistemul imunitar din cauză că vine cu vitamina C și mulți antioxidanți”, explică dr. Allison Gregg, consultantă pentru nutriție la Mom Loves Best. „Un studiu recent din Nutrients confirmă că vitamina C are mare capacitate antiinflamatoare și antioxidantă”.Dacă nu sunteți mari amatori de spanac, încercați să adăugați una-două mâini din frunzele sale verzi la smoothie-ul favorit. Cu greu veți detecta vreo diferență și vă veți bucura de beneficiile sale.„Ardeii grași abundă în nutrienți de care organismul se bucură în multe feluri, dar publicul nu a fost până de curând informat”, afirmă dr. Trista K. Best de la Balance One Supplements (de aici și preferința ei pentru ardeii cruzi). „Vitamina C aduce beneficii pentru imunitate, dar îmbunătățește și absorbția fierului”, aduce ea în discuție un alt nutrient esențial de care corpul are nevoie, dar este mai greu de obținut prin dieta bazată pe plante.„Ceaiul verde conține flavonoizi și galat de epigalocatechină, EGCG, care sunt doi antioxidanți puternici”, spune Gregg. „În comparație cu ceaiul negru, cel verde nu este fermentat, ceea ce păstrează conținutul de EGCG”, adaugă ea, punctând că EGCG are capacitatea de stimula imunitatea.Nu e chiar un aliment, dar nu trebuie subestimată importanța apei. „Hidratarea a fost mereu importantă pentru sănătatea și imunitatea mea și a pacienților mei. După ce a început pandemia am observat că și eu, și ei aveam probleme cu menținerea consumului”, mărturisește Alpert. „Poate că era din cauza lipsei de activitate sau a statului mai mult acasă, când ne aducem aminte mai rar să bem apă”. Deci, aveți grijă!Dr. Melissa Nives de la Kemtai, companie digitală pentru exerciții fizice la domiciliu, este o mare susținătoare a consumului regulat de fructe ca portocale, grapefruit și lămâie. „Nu sunt doar răcoritoare și delicioase, ci și bogate în vitamină C. Aceasta previne și tratează infecțiile respiratorii și sistemice prin stimularea de diferite funcții imunitare celulare.Cum spune și un studiu din Nutrition, prevenirea infecțiilor cere un consum de vitamină C din alimente de 100-200 mg zilnic”. Ea adaugă că The Recommended Dietary Allowance (RDA) de vitamina C pentru adulți este de 75 mg/zi pentru femei și 90 mg/zi pentru bărbați.Nieves avertizează că parametrii RDA sunt pentru oamenii sănătoși, dar în unele cazuri și cu consiliere medicală pot aduce beneficii cantități mai mari, în funcție de problema medicală în cauză.Făceți-vă un obicei din a adăuga bucăți de portocală sau clementină la o salată, sau de a sorbi apă cu lămâie sau lime.Cel mai bun este consumul zdravăn de leguminoase – fasole, mazăre sau linte – pentru că fibrele lor vă țin sătui mai mult și hrănesc și bacteriile din intestin. „Fac aceasta adunând și eliminând toxinele din organism, ajutând și la scăderea colesterolului și a greutății”, confirmă Best. „Îndepărtarea toxinelor și ameliorarea microbiomului lucrează împreună pentru o sănătate mai bună”. Dar nu uitați nici de ardeii grași!