Nutriție și sănătate: Cantitatea zilnică de cafea care vă poate ajuta să trăiți mai mult

Cercetătorii de la Universitatea Chung-Ang și Agenția pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Coreea de Sud au efectuat noul studiu. Publicat în „Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics”, studiul spune că „un consum mai mare de cafea este asociat cu un risc mai scăzut de mortalitate din toate cauzele”. Pentru a extrage aceste beneficii, studiul mai spune că este nevoie de mai mult de trei cești de cafea pe zi, iar felul cafelei nu contează.Participanții care au consumat o cantitate moderată, adică trei cafele zilnic, au avut un risc mai mic de deces din boli cardiovasculare decât abstinenții. Cei care au băut mai puțin de trei au avut un risc mai mic de deces asociat bolilor de inimă.Cercetătorii au înrolat 173.209 de participanți cu vârste de 40 de ani sau mai mult, în perioada 2004 – 2013. I-au exclus pe cei care sufereau de diabet, boli cardiovasculare existente sau cancer și au încheiat cu 110.920 de participanți. Autorii au analizat consumul de cafea, inclusiv tipul și volumul și au studiat efectul asupra mortalității la 31 decembrie 2018.Rezultatele au părut a confirma un studiu din 2015 care spunea că trei până la cinci cafele pe zi scad cu 15% riscul de deces prematur.Efectele benefice au apărut ca fiind chiar mai extinse. Cafeaua băută înainte de exerciții fizice mărește rata cu care organismul arde grăsimi. Dar trebuie băută în anumite limite. Un studiu recent recomandă să nu se treacă de patru cafele-filtru pe zi, adică 400 ml.Oamenii de știință continuă să observe efectele cafeinei asupra organismului. Un alt studiu din 2015 spune că bărbații care beau două-trei cafele zilnic vor avea probabil mai puține experiențe de disfuncție erectilă. În acest an, alt studiu a descoperit că un consum regulat de cafea are impact asupra materiei cenușii dintr-o zonă a creierului care operează memoria.Consumul de cafea nu afectează calitatea somnului sau memoria, dar efectele sunt tranzitorii. Un studiu anterior a arătat că șoarecii răspund mai bine la stres după consum de cafeină și au rezultate mai bune la testele de memorie decât cei care beau numai apă.