Nutriție și sănătate: Dacă ai aceste obiceiuri matinale, înseamnă că ești anormal de stresat

Cum te trezești dimineața? Ai un deșteptător departe de pat? Cu alarma telefonului de pe noptieră? Sau te trezești natural? Dacă te numeri printre cei 8 din 10 pe care îi trezește telefonul, probabil că ești și în cei 80% care și-l controlează în primele 10 minute, scrie Ladders Nu pare mare lucru, dar este un obicei care induce mai mult stres. Și nu e singurul:Că e pentru mediile sociale, email, mesaje sau doar jocuri, creierul eliberează dopamină. Activată, dopamina te face să vrei mai multă. Și blochează eliberarea de oxitocină. Această substanță mărește încrederea, alungă temeri, reduce stresul și anxietatea!Nu este o idee bună să le deschizi ca să începi ziua. Știrile și mediile sociale abundă de lucruri negative, pentru că acestea „se vând bine”. Iar unele studii au constatat că 90% din știri sunt negative. Deci sunt o cale deschisă spre stres.În cele mai multe cazuri ne trezim după 7-9 ore de odihnă, dar de fapt pot fi 12 ore de cînd am mâncat ceva. Organismul e flămând și are nevoie de alimentare. Dacă sari peste micul dejun, va face lucruri nesănătoase. Așa că ai face bine să-l hrănești.Multe calorii, mult zahăr, alimente înalt procesate – se știe că fac mai mult rău decât bine. Reduc energia necesară în timpul zilei și îngrașă. Mai ales zahărul și carbohidrații măresc glucoza din sânge și starea de oboseală peste zi. Iar oboseala înseamnă stres.Aceasta ajută la evitarea dimineților agitate. Așa că amintește-ți cum îți pregăteai hainele pentru dimineață înainte de prima zi de școală. Să mișuni prin casă căutând lucruri, sărind peste micul dejun și simțindu-te neconfortabil este foarte stresant, dar și deplin evitabil dacă planifici mai bine seara.Toți am auzit de elita celor fără somn, dar până acum ar fi trebuit să știi dacă poți funcționa dormind doar patru ore. Doctorii și neurologii recomandă 7-9 ore de somn bun. Din multe motive științifice pe care nu le mai enumerăm, somnul este binefăcător. Fără somn suficient, sistemul nervos va fi suprasolicitat.Cortizolul – principalul hormon care provoacă stres – este la vârf în primele 30 de minute după trezire. Este un fenomen natural și nu vrem să-l stimulăm mai mult. Iar unul din lucrurile care o fac este cafeina. Așa că, înainte de prima ceașcă de cafea, bea apă sau măcar ia una decafeinizată. Și mai așteaptă câteva ore până la prima cafea „adevărată”.Știi cum e când ajungi la lucru, ai sarcini presante, dar te scoate din ritm pălăvrăgeala colegilor. La fel e și acasă dimineața, dacă locuiești cu cineva sau ai copii. Așa că pregătește copiii de seara, evită discuțiile contradictorii cu parterenrul de cuplu, asigură-te că ai baia liberă. Uneori, lipsa de comunicare este stresantă, deoarece crezi că ceilalți știu ce-ți trebuie, dar ei poate că nu știu!Evită obiceiurile descrise mai sus și încearcă să fii cât mai bine dispus dimineața! Vezi un video amuzant, plimbă câinele, joacă-te cu copiii și vei începe ziua mai bine. Sau doar gândește-te la un lucru pentru care ești recunoscător vieții și așterne-l pe hârtie. Nu va lua mai mult de 20 de secunde, dar va fi foarte folositor.