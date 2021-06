Nutriție și sănătate: Caloria este întotdeauna o calorie? Nu și când este vorba despre migdale

Descoperirea vine să atenueze îngrijorările legate de contribuția migdalelor la creșterea în greutate, care persistă în ciuda beneficiilor larg recunoscute ale nucilor și semințelor ca surse vegetale de proteine, vitamine și minerale.„Nucile și semințele sunt apreciate ca sănătoase de două decenii, dar mesajele asociate sunt însoțite de avertizări că sunt bogate în grăsimi și energie”, spune dr. John Sievenpiper, cercetător principal în studiu și profesor la departamentele de științele nutriției și medicină de la Temery Faculty of Medicine.„Încă vedem aceste avertizări în media și pe internet și sunt parte din recomandările clinice, deși aceasta se schimbă”, a adăugat Sievenpiper, care este și medic practicant și om de știință la St. Michaelʼs Hospital, Unity Health Toronto. „Alte cercetări au evidențiat că există o problemă de bioaccesibilitate cu nucile și semințele, că o calorie de pe etichetă poate să nu fie o calorie absorbită. Acest studiu cuantifică efectul migdalelor într-o populație relevantă”.Revista Mayo Clinic Proceedings a publicat recent rezultatele.Cercetătorii au aflat că, după digestie, aproximativ 20% din caloriile derivate în principal din grăsimea din migdale rămân neabsorbite, după observațiile din mostre de scaun. Echivalează cu 2% mai puțină energie absorbită din dieta generală a participanților la studiu.O persoană care consumă aceeași cantitate de migdale într-o dietă zilnică de 2.000 - 3.000 de calorii va absorbi între 40 și 60 de calorii mai puțin decât ar prezice factorii Atwater, pe care se bazează multe etichetări de calorii ale produselor. Aceasta ar echivala cu o pierdere de 2,9 kg pe parcursul unui an, în condițiile niciunei compensații în hrană suplimentară sau consum mai redus de energie.Participanții la studiu nu au luat în greutate, ceea ce confirmă majoritatea studiilor clinice de calitate care măsoară consumul de nuci și semințe și creșterea în greutate, unele observând o asociere cu slăbirea, afirmă Sievenpiper.Cercetătorii au elaborat un studiu aleatoriu încrucișat pe 22 de femei și bărbați cu colesterol mare, care au parcurs serii de trei luni de control dietar întrerupte de câte o săptămână de hidratare.Toți participanții la studiu au respectat o dietă săracă în grăsime saturată și colesterol (conformă cu US National Cholesterol Education Program). Cele trei intervenții dietetice au constat în doze de migdale (75 g zilnic); jumătăți de doze de migdale plus jumătăți de doze de brioșe; doze întregi de brioșe ca element de control. Aportul nutrițional al brioșelor este egal cu cel al migdalelor în proteine, fibre și grăsimi.„Aspectul unic al acestui studiu este că a urmărit oameni cu colesterol ridicat, care au un risc mai mare de boli cardiovasculare”, a spus Stephanie Nisi, doctorandă în științele nutriției la vremea studiului și în prezent cercetătoare postdoctorală la Universitatea Rovira i Virgili din Spania. „Aceasta nu s-a mai făcut până acum și este important pentru că acest grup primește mesaje repetate să consume mai multe nuci și semințe, pentru că sunt bune pentru sănătatea inimii”.Nishi și Sievenpiper au spus amândoi că este o mare diferență între cantitatea de nuci și semințe care se recomandă pentru consum și cea pe care oamenii o mănâncă de fapt, atât populația în general, cât și cei cu risc cardiovascular și de alte boli. Îngrijorările privind creșterea în greutate sunt contraproductive, au mai spus ei.Diabetes Canada și-a revizuit recent recomandările, în parte pe baza concluziilor studiului, dar și pentru a înlătura legătura între nuci și semințe și creșterea în greutate, a spus Sievenpiper, care a contribuit la recomandările pentru oamenii cu diabet și boli metabolice și cardiovasculare.