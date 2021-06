Nutriție și sănătate: Seleniu – unul din cele mai bune minerale pentru combaterea inflamației. 10 surse alimentare

Cinci beneficii esențiale

De cât seleniu avem nevoie?

10 alimente bogate în seleniu

O singură porție conține în medie 50 de micrograme. Depinde însă de carne: o friptură asigură cantitatea, în vreme ce carnea tocată oferă doar 22 de micrograme la o porție.



Curcan și pui



Curcanul are 31 de micrograme într-o porție,iar carnea albă de pui doar 24. Sunt surse la îndemână.

Ouă





Brânzică de casă



Pe lângă proteine, și seleniu: o ceașcă de 200 g conține 20 de micrograme, mai mult de o treime din necesarul zilnic.



Orez brun și orz



O ceașcă de orez brun cu bob lung, gătit, vă va oferi cam 19 micrograme de seleniu. Un pont: un bol cu orez acoperit cu două ouă (sau pui fript) plus vegetale vă asigură necesarul zilnic. Iar orzul are 14 micrograme într-o ceașcă.



Citește și:

Nutriție și sănătate: Caloria este întotdeauna o calorie? Nu și când este vorba despre migdale Un ou are 20 de micrograme, așa că două vă aduc aproape de necesar, iar trei sunt un răsfăț. O scuză în plus pentru rețete cu ouă oricând puteți.Pe lângă proteine, și seleniu: o ceașcă de 200 g conține 20 de micrograme, mai mult de o treime din necesarul zilnic.O ceașcă de orez brun cu bob lung, gătit, vă va oferi cam 19 micrograme de seleniu. Un pont: un bol cu orez acoperit cu două ouă (sau pui fript) plus vegetale vă asigură necesarul zilnic. Iar orzul are 14 micrograme într-o ceașcă.

Este un puternic antioxidant care influențează multe din funcțiile corpului. Protejează celulele de radicalii liberi dăunători și acționează pentru reducerea inflamației cronice. Deși organismul nu are nevoie de kilograme de seleniu, el are totuși un rol important de jucat pentru sănătate. Doctorii nutriționiști recomandă procurarea lui din surse alimentare, nu din suplimente. O veste bună este că există multe alimente bogate în seleniu și larg disponibile, așa că nu va fi deloc dificil.1. Seleniul ajută alți antioxidanți să-și facă treaba. Funcționează ca un cofactor pentu enzimele antioxidante, cu beneficii anti-inflamație suplimentare.2. Îmbunătățește funcția tiroidei, ajutând organismul să metabolizeze hormonii tiroidieni. Îi ajută în special pe cei care suferă de tiroidita Hashimoto. De asemenea, ajută la digestie și stare generală.3. Contribuie la fertilitate, la ambele sexe. Nivelurile scăzute de seleniu sunt în general asociate cu fertilitate masculină redusă.4. Seleniul sprijină sistemul imunitar. Este important pentru producerea glutationului, cel mai popular antioxidant, care ajută organismul să producă și mai mulți antioxidanți și facilitează creșterea celulelor. Se combină cu metale grele și toxine, ajutând la eliminarea lor prin scaun.5. Poate proteja împotriva cancerului prin stimularea antioxidanților. Nivelurile scăzute de seleniu au fost asociate cu risc crescut de cancer de prostată, plămâni și stomac.Doza zilnică recomandată este de 55 de micrograme, atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Femeile însărcinate sau care alăptează au nevoie de puțin mai mult. Oamenii pot ingera în siguranță până la 400 de micrograme zilnic, dar depășirea poate avea efecte neplăcute ca greață, vomitat, durere abdominală, oboseală sau iritare.Credeți sau nu, dar pot fi singura sursă de care aveți nevoie pentu doza zilnică. Una sau două o asigură cu ușurință. Nucile braziliene au cantități abundente de seleniu: 68-91 micrograme per nucă.Creveții, carnea de crab, somonul și tonul sunt surse bogate în seleniu. Tonul yellowfin conține 92 de micrograme într-o porție de 90 de grame, urmat de sardele, stridii, scoici, halibut, creveți, somon și crab cu 40-75 micrograme într-o porție. Una singură de somon este suficientă: 60 de micrograme.