​Nutriție și sănătate: Care sunt cele mai nesănătoase fructe? Zahăr, calorii și altele

Bogate în zahăr:

Bogate în calorii:

Nerecomandate diabeticilor:

Dacă aveți reflux gastric:

Sunt bogate în fibre, vitamine, minerale, antioxidanți și pot figura într-o dietă bine gândită. Dar sunt fructe care conțin mai mult zahăr și calorii decât altele. Iar unele pot da efecte secundare la persoane cu anumite afecțiuni cum sunt diabetul și refluxul gastric, scrie Healthline Sunt apreciate pentru gustul lor dulce și caramelizat. Uscate, sunt adesea folosite ca o gustare rapidă sau ca îndulcitor natural în unele rețete. Deși sunt bogate în antioxidanți și micronutrienți ca potasiul, cuprul și magneziul, 160 de grame (o cană) conțin 451 calorii și 120 de grame de carbohidrați.Cele mai obișnuite varietăți includ mere, struguri, caise, smochine, mango, ananas. În comparație cu cele proaspete, conțin în general mai multe calorii, carbohidrați și zahăr. Cele mai multe sunt bogate în fibre, potasiu și vitamina C. Dar din cauza zahărului se recomandă un consum moderat: 160 g au 477 calorii, 106 g de zahăr și 126 g de carbohidrați.Fructul este popular pentru gustul său dulce și textura moale. Aduce o varietate de nutrienți ca vitamina C, vitamina B9 și cupru, dar și 22,5g de zahăr în 165 g de mango.Conține multe calorii (240 în 150 g) pentru că vine cu grăsimi mononesaturate sănătoase. Este și o sursă bună de vitamine și minerale ca potasiu, vitamina C și vitamine B, dar și de fibre foarte bune pentru digestie.Fulgii de cocos sunt un ingredient obișnuit în alimente coapte și smoothie, dar și la micul dejun. În special conțin trigliceride cu lanț mediu (MCT), ușor absorbite de organism și asociate cu multe beneficii pentru sănătate: condiție fizică și sănătatea inimii. Chiar dacă sunt bogați în mangan, cupru și seleniu, sunt și în calorii și grăsimi. 93 de grame de fulgi de cocos neîndulciți conțin 560 de calorii și 56 g de grăsimi.Datorită conținutului de fibre și efectelor laxative, sunt uneori un remediu natural pentru constipație. Dar, ca și celelalte fructe uscate, sunt relativ bogate în calorii, carbohidrați și zahăr. 174 g conțin 418 calorii, 66 g de zahăr și 111 g de carbohidrați.Sunt obținute prin înmuierea și încălzirea fructelor în sirop de zahăr, rezultând un produs dulce și cu termen lung pentru consum. Nu numai că doar 100 g sunt bogate în calorii (322) și sărace în fibre, dar vin și cu mult zahăr (81 g) și carbohidrați (83 g).Oferă carbohidrați și zahăr concentrat, fără niciun aport de fibre din fructele proaspete. Multe sucuri sunt îndulcite, ceea ce le compromite efectele sănătoase. Multe studii au asociat sucul de fructe îndulcit cu riscul sporit de diabet tip 2.Deși pot fi o modalitate comodă de introducere a fructelor în dietă, nu sunt recomandate diabeticilor, pentru că sunt bogate în carbohidrați și zahăr și sărace în fibre. Și sunt mult mai bogate în zahăr decît cele conservate în apă. 214 de cocktail de fructe conservate în sirop conțin 36,5 g de zahăr.Unele fructe pot înrăutăți simptomele în boala de reflux gatroesofagian, cunoscut și drept reflux acid. Deși sunt foarte hrănitoare și recomandate într- o dietă echilibrată, cei cu asemenea simptome trebuie să limiteze consumul.Citricele sunt bogate în vitamină C, potasiu și fibre, dar sunt și puternic acide și pot provoca arsuri gastrice celor cu reflux acid.Deși sunt cel mai des folosite ca legume, roșiile sunt clasificate tehnic drept fructe. Sunt bogate în vitamina C, fibre și licopen – un carotenoid binecunoscut pentru efectele antioxidante. Dar și ele pot da simptome neplăcute celor cu reflux gastric.