Nutriție și sănătate: Un nou studiu evidențiază efecte majore ale cafelei asupra rinichilor

Explicațiile oamenilor de știință

Aprecieri critice

Un comunicat de presă de la National Kidney Foundation informează despre un studiu publicat în octombrie de American Journal of Kidney Diseases. În studiu au fost analizate date de la aproape 572.000 de participanți din UK și Finlanda, de către cercetători conduși de Susanna K. Larsson, Ph.D., de la Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institute din Stockholm, și dr. Shuai Yan de la Universitatea Uppsala din Suedia.Larsson a spus „Rezultatele noastre indică cu mare certitudine că un consum regulat de cafea reduce riscul de formare a pietrelor la rinichi. O ceașcă sau una și jumătate (250-375 ml) zilnic reduce cu 40% riscul de litiază renală”.Studiul apreciază că peste 500.000 de oameni ajung la secțiile de urgențe în fiecare an pentru pietre la rinichi, ceea ce arată statistic că 15% din populație suferă de această boală.Nu este primul studiu care constată asocierea dintre consumul de cafea și reducerea riscului de pietre la rinichi. Dar cercetătorii afirmă că este primul care urmărește rolul geneticii în relația dintre cafea și pietrele la rinichi. Kerry Willis, chief scientific officer la National Kidney Foundation, apreciază că această abordare aduce o nouă lumină asupra subiectului:„Conceptul elegant al acestui studiu, care urmărește variantele genetice asociate cu un consum mai ridicat de cafea și cofeină, amplifică dovezile privind cafeaua și cofeina care previn pietrele la rinichi.”Ei prezintă unele motive pentru care cafeaua poate reduce apariția pietrelor la rinichi, întrucât cofeina mărește fluxul de urină, „care reprezintă un factor important de protecție împotriva dezvoltării de pietre în rinichi”. Trebuie notat că ei au specificat și că acest consum de cafea trebuie însoțit de unul corespunzător de apă.Ei au adăugat: „Cofeina poate reduce adeziunea cristalelor de oxalat de calciu la celulele rinchilor” și „Plantele de cafea sunt bogate în acid citric; citratul urinar este cunoscut ca inhibitor al formării pietrelor renale”.Willis a adăugat că informația este utilă pentru mulți oameni: „Dată fiind prevalența tot mai mare în SUA a litiazei renale și a morbidității asociate, ar fi excelent dacă aceasta ar putea deveni o nouă strategie de prevenție, atât accesibilă, cât și convenabilă”.Dr. Howard Grossman, membru în comitetul de experți medicali de la Eat This, Not That!, vorbește despre înțelegerea practică a rolului genelor în acest studiu: „Se pare că există anumite polimorfisme genetice de care se știe că prezic cantitatea de cafea pe care o consumă oamenii (probabil în populațiile occidentale, unde se consumă multă cafea), explică el, notând că acești oameni par a avea o incidență mai redusă a pietrelor la rinichi.Dar el observă că „Aceasta este o asociere. Nu demonstrează definitiv că bând cantități mari cafea se reduce apariția cazurilor de pietre la rinichi, dar autorii pretind că legăturile genetice fac cauzalitatea mai probabilă. Pentru a demonstra cauzalitatea, ei trebuie să descrie procesele fizice și chimice reale în care cafeaua intervine în formarea pietrelor la rinichi.”Grossman continuă: „Întrebarea care-mi vine în minte este dacă poate fi separat consumul de lichid de cel de cafea. Este consumul de cafea doar un marker surogat de hidratare mai bună? Oare cafeaua face asta, sau apa asociată?”Cercetătorii au declarat că sunt necesare mai multe studii ale problemei, precum și că unele studii anterioare au constatat că băutul cafelei poate mări de fapt riscul de pietre la rinichi. Înainte de a face o schimbare în dietă, este recomandat să întrebați medicul curant.