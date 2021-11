Nutriție și sănătate: Vitamina C este deosebit de importantă pentru organism, mai ales după o anumită vârstă

Pătrunjelul conține mai multă vitamină C decât citricele

Mulți am luat suplimente cu vitamina C când am simțit că ne paște o răceală. Sezonul rece a început, așa că am făcut probabil și stocuri suficiente. Dar pe măsură ce avansăm în vârstă vitamina C poate face mai multe pentru noi decât să combată o răceală, informează EatThis, NotThat!

„Vitamina C este esențială pentru o sănătate bună când îmbătrânim și are roluri importante în organism, contribuind la imunitate și la formarea colegenului necesar”, afirmă Amy Goodson, medic nutriționist și membră în comitetul de experți al publicației.

Este un antioxidant

Cei peste 50 de ani pot beneficia de efectele antioxidante ale vitaminei: „Funționează ca un antioxidant care ajută la întărirea sistemului imunitar și protejează celulele de radicalii liberi, molecule dăunătoare care afectează organismul în timp”, spune Goodson. Mai ales că organismul combate cu mai puțină eficacitate radicalii liberi după o vârstă. Așa că vitamina C este importantă pentru o bătrânețe sănătoasă.

Poate fi un obstacol pentru apariția ridurilor

Goodson mai spune că vitamina C este un supliment care stimulează formarea colagenului când îmbătrânim: „Îmbătrânind, producția naturală de colagen scade. Unele cercetări au arătat că un consum mai mare de vitamină C poate fi asociat cu o probabilitate mai mică de apariție a ridurilor și de uscăciune a pielii, dar și cu un aspect mai plăcut al ei”.

Protejează ochii

Chiar dacă sunt necesare mai multe studii cu acest subiect, tot mai multe cercetări urmăresc legătura dintre vitamina C și protejarea ochilor de boli ale vârstei cum sunt cataracta și degenerescența maculară. Harvard School of Public Health găsește promițătoare aceste subiecte, deși nu s-au făcut încă studii pe oameni privind suplimentele de vitamina C și prevenirea cataractei.

Câtă vitamină C să luăm?

Dozele recomandate de specialiști sunt de 90 de miligrame/zi pentru bărbați și de 75 de miligrame/zi pentru femei la vârste adulte. Se mai recomandă să nu depășim 2.000 de miligrame/zi ca să nu deranjăm stomacul și să evităm o indigestie. Nu este o problemă, întrucât majoritatea suplimentelor de vitamină C sunt de 500 sau 1.000 mg/capsulă. Vorbiți cu doctorul înainte să depășiți doza.