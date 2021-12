Nutriție și sănătate: Cafeaua băută dimineața este de și mai mare folos decât știați

„Multe din cele care apar împrejurul nostru sunt observate în/din mișcare – cum ar fi atunci când traversezi o intersecție aglomerată ca pieton sau când vrei să găsești ceva mergând printre rafturile unui magazin”, spune dr. Kristine Dalton de la Waterlooʼs School of Optometry and Visual Science.„Testarea acuității vizuale în condiții dinamice poate oferi mai multe informații privind performanța noastră funcțională în aceste scenarii decât măsurarea acuității vizuale doar în condiții statice”.Acuitatea vizuală, cunoscută și ca precizie sau claritate a vederii, se referă la abilitatea unei persoane de a detecta și recunoaște mici detalii și poate fi măsurată în condiții statice (staționare) sau dinamice (în mișare).Ambele măsurători oferă informații importante despre cum interacționăm cu lumea din jurul nostru, dar acuitatea vizuală dinamică este importantă în special în multe activități în care noi sau obiectele din jurul nostru sunt în mișcare.„În timp ce știam deja despre cofeină că mărește viteza de mișcare rapidă a ochilor, am vrut să știm și cum stimulează procesarea vizuală și facilitează detectarea stimulilor vizuali în mișcare, prin testarea acuității vizuale dinamice”, a spus coautoarea Beatriz Redondo de la Departamentul de Optică al Universității din Granada.În două zile diferite, jumătate dintre participanți au ingerat o capsulă cu cofeină (4mg/kg), iar cealaltă jumătate – o pastilă placebo. Utilizând un test pe calculator elaborat și validat la Universitatea din Waterloo, acuitatea vizuală dinamică a fiecărui participant a fost măsurată înainte și la 60 de minute de la ingerarea capsulei.Cercetătorii au constatat că participanții care ingeraseră capsulele cu cofeină au prezentat o acuratețe semnificativ mai mare și o viteză sporită în identificarea micilor stimuli în mișcare, demonstrând o influență pozitivă a cofeinei asupra procesării și luării deciziei. Viteza de mișcare a ochilor și sensibilitatea la contrast, care sunt implicate în performanța acuității vizuale dinamice, au fost și ele influențate de consumul de cofeină.„Constatările noastre arată cât de folositor este consumul de cofeină pentru funcția vizuală a unei persoane, amplificând atenția și senzația de vigilență”, a spus Dalton. „Este cu atât mai valabil pentru acele activități zilnice critice, ca șofatul, mersul pe bicicletă sau practicarea de sporturi, care necesită informații detaliate despre obiectele în mișcare atunci când luăm decizii”.