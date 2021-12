"Darwin-ul epocii moderne" a murit la vârsta de 92 de ani / Cine a fost Edward O. Wilson

El locuia într-o comunitate de pensionari din nord-estul Statelor Unite și publicase recent ultima dintr-o lungă serie de cărți despre biodiversitate.Alături de naturalistul britanic David Attenborough, Wilson era considerat una dintre cele mai importante autorități mondiale în domeniul istoriei și al conservării naturii.Proiectul "Jumătate de Pământ" al lui Wilson pledează pentru protejarea a jumătate din suprafața terestră și maritimă a planetei, astfel încât să existe suficiente ecosisteme diverse și bine conectate între ele pentru a inversa traiectoria extincției speciilor, care are loc într-un ritm nemaiîntâlnit în ultimii 10 milioane de ani.Organizația Națiunilor Unite a îndemnat țările să se angajeze să conserve 30% din terenurile și apele lor - aproape dublul suprafeței aflate în prezent sub o anumită formă de protecție - până în 2030, un obiectiv cunoscut sub numele de "30 by 30" și inspirat în parte de Wilson.Născut în statul Alabama, în sudul SUA, Wilson și-a început cariera de entomolog, adică de persoană care studiază insectele, încă de la vârsta de 10 ani, când petrecea ore întregi în pădure adunând insecte și fluturi.El a continuat să lucreze timp de 70 de ani ca om de știință la Universitatea Harvard, fiind profesor de entomologie. De-a lungul carierei sale, Wilson a descoperit mai mult de 400 de specii de furnici.El a spus că una dintre cele mai mari realizări ale sale a fost să descopere modul în care furnicile comunică pericolul și traseele de hrană, de exemplu, prin emiterea de substanțe chimice.Wilson a stârnit controverse atunci când cartea sa din 1975, "Sociobiologia: Noua Sinteză", a fost interpretată de unii oameni de știință ca implicând faptul că și comportamentele umane, cum ar fi altruismul sau ostilitatea, sunt determinate de gene, sau de "natură", mai degrabă decât de mediul în care au crescut, sau de "educație". Criticii de la acea vreme au spus că teoria amintește de eugenie.