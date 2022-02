Nutriție și sănătate: Un ingredient cu care nutriționiștii sunt de acord va da un gust și mai bun cafelei (nu e nici lapte, nici zahăr)

O ceașcă de cafea are numai cinci calorii și vine cu antioxidanți și ingrediente cu proprietăți anti-inflamatoare, Aduce beneficii pentru inimă și creier și contribuie la reducerea riscului de diabet. Dar lactatele și zahărul pot mări semnificativ conținutul în grăsimi și zaharuri din ceașcă (de fapt, băuturile îndulcite cu zahăr sunt prima sursă de zahăr adăugat în dietele americanilor).Din fericire, există o soluție simplă de a atenua gustul amar al cafelei fără a apela la zahăr sau lactate. Adăugați doar puțină scorțișoară la cafea înainte s- o fierbeți sau filtrați, cam un sfert de linguriță pentru fiecare ceașcă. După ce o veți face prima oară veți deveni dependenți. În casă va mirosi ca într-o brutărie-patiserie și cafeaua va căpăta o senzație subtilă, dar plăcută, de mirodenie. Îi va da aromă și bogăție, fără a fi nevoie să mai adăugați altceva în cafea.Pe lîngă mirosul îmbietor, scorțișoara aduce și numeroase beneficii specifice. Are efecte anti-inflamatoare puternice, care pot juca un rol terapeutic în scăderea colesterolului, reducerea riscului de cancer și boli neurodegenerative. Poate ușura febra musculară după exerciții. Este de menționat și că în cercetări s-a constatat că este cea mai bună mirodenie pentru menținerea unui nivel constant de glucoză în sânge, care poate fi folositor mai ales pentru (pre)diabetici.Cafeaua este preferata multor oameni de pe glob și aduce multe beneficii pentru sănătate. Dacă adăugați de obicei lactate sau zahăr ca să-i mai tăiați din amăreală, puneți un pic de scorțișoară înainte s-o pregătiți. Îi va da gust și aromă mai bune fără a adăuga zahăr și vă va și face bine.