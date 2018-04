Ce am învățat trăind fără lumină artificială?

pentru a

Linda Geddes a decis să trăiască câteva săptămâni numai în lumina lumânărilor - fără becuri, fără ecrane. Pe parcurs, ea a descoperit lucruri simple pe care toată lumea le poate încercadormi și a se simți mai bine, relatează

Ne petrecem o treime din viețile noastre fie dormind, fie încercând să dormim. Dar in lumea noastra luminată 24/7 de lumina artificială, somnul este din ce în ce mai amenințat.Mulți dintre noi nu dorm între 7-9 ore cât este recomandat și ne străduim să ne ridicăm din pat dimineața, mai ales în zilele de lucru. Dar nu este numai cantitatea de somn afectată. De la descoperirea faptului că lumina (în special lumina albastră provenită de la dispozitive precum smartphone-urile) poate afecta ceasurile noastre biologice, dovezile au arătat că expunerea chiar la niveluri scăzute de lumină seara sau noaptea ne perturbă calitatea somnului.Deci, ce s-ar întâmpla dacă am opri lumina? Ne vom îmbunătăți somnul sau vom avea și alte beneficii? Și cât de ușor ar fi acest lucru într-un oraș modern?"A fost destul de greu să-mi conving familia sa mă lase sa trec la acest mod de viață. Când i-am spus soțului meu că lumina lumânărilor ar putea fi romantică, el și-a dat ochii peste cap. Am fost de acord ca soțul meu sa foloseasca ocazional iluminatul electric, iar copiii puteau privi la televizor, cu condiția să nu fiu în apropiere. Pentru că aveam nevoie să mențin un program normal de lucru, am decis să țin luminile până la ora 18:00, și mi-am trecut laptopul la "modul de noapte" după apus.Protocolul a arătat astfel: în prima săptămână, încercam să mă maximizez expunerea la lumina zilei, mișcând biroul lângă fereastră, rămânând în parc pe drumul înapoi de la școală în fiecare dimineață, ieșind afară la prânz și încercând să fac exerciții în aer liber.În doua săptămână de experiment am minimizat expunerea mea la lumina artificială după ora 18:00, în loc să ma bazez pe lumina de la lumânări sau pe lumina roșie. Astfel le-am combinat pe cele două.De când mi-am corelat somnul cu cantitatea de lumină la care am fost expusă în timpul zilei, a apărut o teorie interesantă. În cele mai luminoase zile, m-am culcat mai devreme. Și pentru fiecare creștere de 100 de lux expunerea la lumina zilei, am înregistrat o creștere a eficienței somnului de aproape 1% și am primit încă 10 minute de somn.De asemenea, m-am simțit mai vigilentă la trezire în timpul săptămânilor de experiment - dar mai ales în cele două săptămâni când am fost expusă la mai multă lumină naturală." a povestit Linda.