POVESTIRI URBANE Duminică, 20 Februarie 2022, 06:12

Ana Tepșanu • HotNews.ro

​Pe 17 februarie, echipa Dexonline.ro ne-a anunțat că Laura Gellner, cea mai prolifică voluntară a platformei, a murit cu câteva zile în urmă. Cu ajutorul fondatorului Dexonline, am încercat să refacem povestea doamnei care timp de 18 ani ne-a ajutat să înțelegem mai bine limba română.

Laura Gellner Foto: Screenshot via Digi24

Dexonline.ro este singura platformă din România care transpune în mediul virtual dicționarele de prestigiu ale limbii române. Aici găsești toate definițiile cuvintelor românești pe care nu le știi și care te ajută să înțelegi mai bine limba pe care o vorbim.

Proiectul este posibil cu ajutorul voluntarilor, cei care introduc manual sau corectează informațiile de pe site. Laura Gellner a fost cel mai prolific colaborator Dexonline, iar una din trei definiții pe care o citești, cel mai probabil, reprezintă munca ei. Laura a murit cu câteva zile înainte de a împlini 83 de ani, dar moștenirea ei va rămâne mereu.

„Astăzi ar fi împlinit 83 de ani…”

Pe 17 februarie, în ziua în care Laura ar fi împlinit 83 de ani, echipa Dexonline a notat: „dexonline a pierdut unul dintre cei mai merituoși și mai vechi colaboratori ai săi. Colega noastră Laura Gellner s-a stins din viață acum cîteva zile. Astăzi ar fi împlinit 83 de ani. [...]

Laura a adăugat 300.000 de definiții la dexonline, totalizînd 59.000.000 de caractere. Aceasta înseamnă 30% din definițiile noastre. Din fiecare trei definiții pe care le citiți pe dexonline, probabil una reprezintă munca Laurei. Estimăm că Laura și-a dedicat pentru dexonline peste 20.000 de ore din viață, echivalentul a 10 ani munciți cu normă întreagă. Ca termen de comparație, Biblia are circa 4.000.000 de caractere.”

A fost o fire discretă, care și-a prețuit intimitatea, fără să-și dorească publicitate pentru reușitele sale. Chiar ea a dat un mail celor de la Dexonline in care a specificat asta (iar materialul publicat pe site a fost cu acordul familiei). Nu se cunosc foarte multe detalii despre Laura Gellner, iar Cătălin Frâncu, fondatorul proiectul Dexonline, spune cum nu s-au văzut și nu au vorbit niciodată la telefon.

„Pe e-mail, foarte rar se mai strecurau în conversații subiecte separate de dexonline. Odată ne-a felicitat pentru un cuvânt al lunii cu tentă politică”, își aduce el aminte. Am încercat, alături de Cătălin, să punem cap la cap un dram din puzzle-ul care o compunea pe femeia dedicată cuvintelor.

O inițiativă curajoasă: „Aș putea să adaug multe cuvinte la DEX-ul dvs. online”

Laura Gellner i-a scris lui Cătălin pe 24 aprilie 2004, entuziasmată de proiect și dornică să se implice în creșterea acestuia.

„Stimați colaboratori ai redacției DEX-online! În primul rând, vreau să salut ideea întocmirii acestui dicționar, atât de necesar și pentru cei din țară, dar și pentru cei dinafară.

Este o idee minunată și merită toate laudele. Eu nu trăiesc în România, mă servesc adesea acasă de un DEX apărut în anul 1975 și aș putea să adaug multe cuvinte la DEX-ul dvs. online. Întrebarea mea este: ce trebuie să scriu ca sursă, pentru că acest DEX '75 nu figurează în lista dvs.? Cu tot respectul, Laura Gellner”, a notat femeia, în primul mail trimis echipei.

Trei luni mai târziu, pe 27 iulie 2004, Laura a ajuns prima în topul voluntarilor, după cum povestește Cătălin: „I-am trimis un mesaj de felicitare și mulțumire și mi-a răspuns cu modestie.”

Odată cu mailul-răspuns, avea să afle mai multe despre viața ei, deși detaliile nu s-au extins de-a lungul anilor. Laura, născută în România, dar stabilită în Germania, și-a găsit un scop din munca ei la site, iar entuziasmul său este evident din modul în care a pus problema.

„Mulțumesc pentru frumoasele rânduri. Înseamnă că am putut ajuta cu adevărat, și asta mă bucură cel mai mult. Bănuiesc că eu am mai mult timp liber decât ceilalți membri ai grupului, de aceea am putut să avansez mai ușor (ca loc).

Dar entuziasmul, colaborarea și ajutorul efectiv în acest grup sunt de neegalat. Am spus - bănuiesc - pentru că eu de fapt am redactat timp de 17 ani note bibliografice pentru cărți din Biblioteca Academiei Române, iar încă 17 am făcut același lucru în Biblioteca Universității din Stuttgart. Nu m-am plictisit nicio clipă de munca mea și nu am fost prea fericită când am primit șansa de „a avea timp liber.”

În probleme tehnice și de programare nu pot ajuta, dar „cu munca de jos” :), oricând și încă cu mare plăcere. (Numai în luna septembrie nu voi fi „la datorie”). Sper să fiu încă de față când va fi introdus ultimul cuvânt din DEX '98. Numai bine, Laura”, a fost răspunsul ei.

Munca Laurei: 17 ani, aproximativ 30 de ore de lucru pe săptămână

Cătălin Frâncu spune că fosta bibliotecară a transpus 300.000 de definiții din dicționare în dexonline. În primii ani ai proiectului, multe dintre ele le-a tastat manual - DEX ediția 1998, Dicționarul de neologisme, Dicționarul mitologic, Dicționarul de argou, după cum explică fondatorul site-ului.

„Ulterior ne-am pus la punct prelucrarea cu OCR (optical character recognition) a dicționarelor, care necesita oricum o muncă de corectare a erorilor, dar substanțial mai ușoară decît introducerea de la zero”, adaugă el.

La fel ca în cazul altor editori, continuă Cătălin, în primele luni de muncă au colaborat strâns și au schimbat des mesaje pentru explicarea convențiilor de formatare și pentru discutarea diverselor cazuri particulare care apăreau.

Cu toate astea, subliniază informaticianul, la scurtă vreme după, „Laura nu a mai avut nevoie de ajutor pas cu pas, își introducea definițiile fără moderarea noastră. Mai făceam evaluări de acuratețe ca să ne asigurăm că editorii nu își pierdeau atenția în timp, dar în cazul Laurei a devenit evident că nu era cazul de așa ceva.”

Frâncu povestește cum Laura a contribuit în special la digitizarea Micului dicționar academic (din care ea a introdus 17 milioane de caractere), Dicționarul limbii române literare contemporane (11 milioane de caractere - dicționarul este notabil pentru că este singurul pe care îl avem care dă exemple), Dicționarul de neologisme (7 milioane de caractere), DEX ediția 2009 (6 milioane de caractere - ultimul DEX pe care l-am importat), Dicționarul de sinonime (6 milioane de caractere), Dicționaru limbii românești (Scriban) (7 milioane de caractere) și altele.

În ceea ce privește timpul pe care l-a acordat proiectului, Cătălin i-a estimat munca la 23.000 de ore. „Nu este o cifră exactă, dar în baza de date notăm timpul introducerii fiecărei definiții, la secundă, și putem face calcule credibile. Socotind anii 2014-2021 și excluzînd anii 2008-2011, cînd am colaborat mai puțin, rezultă o medie de 1.600 de ore pe an, iar asta înseamnă peste 30 de ore pe săptămână”, precizează el.

Întrebat dacă Laura a fost plătită în toți cei 17 ani de muncă, fondatorul Dexonline a mărturisit că între 2010-2019, proiectul a avut venituri, dar „nimic care să dea pe dinafară. Am reușit să ne plătim editorii cu sume de 6-7 lei/oră net (deci vreo 1.000 de lei pe lună). Să zicem că nu pentru bani au făcut ce au făcut.”

„Fiți convinși că vreau și eu să vă ajut”

Ultima definiție introdusă de Laura a fost pe 8 mai 2021, odată cu finalizarea importării Micului dicționar academic, susține Cătălin. Ulterior și-a luat o pauză, explică el, iar în iulie a mai primit un mesaj compus de ea, dar trimis de familia ei, prin care a fost anunțat că au intervenit niște probleme de sănătate destul de grave.

„Mi-a părut bine că DEX ONLINE continuă și fiți convinși că vreau și eu să vă ajut”, a transmis Laura în ultimul ei mail către Frâncu. Chiar și după vârsta de 80 de ani, Laura a continuat să fie pasionată de munca ei în cadrul proiectul, ba chiar să fie proactivă în dezvoltarea lui.

Așa cum adaugă Cătălin, a fost întotdeauna conștientă de valoarea muncii ei, „dar niciodată nu a pretins ceva în schimb. Dimpotrivă, ne asigura după fiecare dicționar că nu se oprește și chiar propunea ea cu ce poate să continue. Dicționarul mitologic l-a introdus singură din proprie inițiativă.”

Laura nu a fost singura voluntară dedicată Dexonline, cu performanțe extraordinare. „Laurențiu Bașchir este primul clasat în topul voluntarilor de ani buni. Nici despre el nu știu mare lucru, e tot o relație la distanță. Știu că este din Tulcea și știu că muncește tot așa, cîteva ore pe zi la introducerea de definiții în dexonline. El este sănătos și în putere”, adaugă Cătălin.

Până la data de 16 februarie 2022, Laurențiu a introdus 69.833.375 de caractere în site, echivalentul a 276.113 de definiții.