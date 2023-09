B365.ro Marți, 12 Septembrie 2023, 16:09

Sătănel (Alexandra Barac) are 28 de ani, dansează din adolescență, iar primele "scheme" și mișcări le-a învățat de la tatăl ei. Este pasionată de coregrafie, hip-hop, rock, cultură urbană și tatuaje, iar anul acesta și-a dat licența în Artă Murală la Universitatea Naționala de Arte București, UNArte.

Alexandra Barac Foto: arhivă personală Alexandra Barac

Sătănel a fost desemnată cel mai bun dansator de street dance în România în anul 2021. A concurat în competiția Ladies of Hip Hop din New York în anul 2016, unde a ajuns pe locul 8, experiența americană fiind fabuloasă pentru traseul și cariera ei.

Vine de după blocurile gri din Pantelimon, de la capătul tramvaiului 14, și crede că "if you love hip hop, you live hip-hop". O pictură murală de pe peretele Liceului Alexandru Ioan Cuza din Alexandria o reprezintă.

Are porecla din liceu, din clasa a 9-a, pentru că în pauze, în joacă, era cumva clovnul clasei. Apoi a început să se înscrie la concursuri cu porecla și de atunci e doar Sătănel. "Aproape că nici mama nu mă mai strigă Alexandra", râde ea.

A început să danseze când avea 10 ani. Ieșea în fața blocului cu prietenele ei cu care se uita la MTV sau la Atomic. vedeau trupele și cântărețele din perioada aceea, gen Pussy Cat Dolls, Gwen Stefani, Ciara și, pentru că le plăceau foarte mult, ieșeau în fața blocului să facă și ele o coregrafie, să danseze ca în videoclipuri. O joacă pe car,e în mare măsură, Sătănel și prietenele ei o luau în serios.

A învățat primele mișcări serioase de la tatăl ei care, la rându-i, când era puști, se aduna cu prietenii la gurile de metrou și dansau. Cu ajutorul lui a făcut primul wave, body wave, niște scheme de mim și niște scheme pe jos. "Eram fascinată de faptul că tata știa lucrurile astea pe vremea când nu aveau internet (vorbim de anii '80), și mi s-a mai părut foarte tare faptul că viața m-a adus și pe mine în zona asta, și că tata are fix istoricul ăsta.", povestește Sătănel.

Citește, pe B365.ro, un interviu cu Alexandra Barac despre bucuria de a dansa pe străzi și despre tinerii dansatori street dance pe care îi vedem la Universitate, în Cișmigiu, în parcul Carol și care dau Bucureștiului un vibe special.