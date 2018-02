Ambasadorii SUA, Marii Britanii, Belgiei si Ungariei au mancat kurtoskalacs, la Balul de Lasata Secului din Harghita

Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, cel al Marii Britanii, Paul Brummell, ambasadorul Belgiei, Thomas Baekelandt si ambasadorul Ungariei, Zakonyi Botond, au venit in Harghita la invitatia presedintelui Consiliului Judetean (CJ), Borboly Csaba, si s-au alaturat celor peste o mie de participanti, ansambluri traditionale din tot judetul si localnici din Sansimion.Cei patru diplomati, o parte insotiti si de sotiile lor, au privit incantati evolutia ansamblurilor venite din 13 localitati ale judetului, participantii purtand diverse masti si ridiculizand pacatele omenesti si toate probleme actuale, sociale, economice sau politice.Imediat dupa deschiderea Balului de Lasata Secului, ambasadorii Marii Britanii si Belgiei, Paul Brummell, respectiv Thomas Baekelandt au fost atrasi de un stand unde se pregatea kurtoskalacs (colac secuiesc) si, incurajati de presedintele CJ Harghita, Borboly Csaba, s-au incumetat sa incerce sa prepare si ei acest produs traditional, foarte popular in zona.Cei doi diplomati au intins aluatul, l-au taiat in fasii nu mai groase de doi centimetri si s-au descurcat foarte bine, pana cand au trebuit sa il intinda pe sulul din lemn, uns cu ulei, operatiune care s-a dovedit a fi un pic mai complicata.Cu toate acestea, experienta a fost foarte apreciata, cei doi ambasadori distrandu-se sub privirile amuzante ale sotiilor.'Experienta a fost foarte frumoasa, dar nu cred ca sunt un expert. Deci, este dificil si doamna care face kurtoskalacs este cu adevarat talentata. Imi place foarte mult. Si in ceea ce priveste acest eveniment, este foarte frumos, foarte interesant, mancare foarte buna', a spus ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell.Dupa acest moment, oaspetii au mers pe una din strazile localitatii Sansimion, unde un grup folcloric, acompaniat de muzica traditionala secuiasca, prezenta o sceneta amuzanta, de inmormantare a iernii si a spiritelor rele.Imediat dupa ce actorii amatori si-au terminat reprezentatia, mai multe femei imbracate in port traditional i-au invitat la dans pe cei patru ambasadori, care si-au demonstrat abilitatile de buni dansatori.Si pentru ca orice oaspete care vine in Harghita este primit cum se cuvine, diplomatii au fost serviti apoi cu bucate specifice balului de farsang (farsang, in limba maghiara - n.r.), respectiv cartofi fierti, branza, paine cu untura si ceapa, gogosi fierbinti, prajituri, vin fiert, ceai cald si nelipsita palinca.'Sunt foarte, foarte fericit ca m-am intors in Harghita, mai cu seama in aceasta zi speciala de sarbatoare. (...) Este un carnaval traditional, eu nu sunt catolic, dar am petrecut mult timp in areale catolice, in Irlanda, in Germania, in Trinidad, in Caraibe, unde se se organizeaza carnavaluri, si sunt bucuros sa experimentez versiunea carnavalului din Harghita', a declarat ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm.Si ambasadorul Paul Brummell s-a declarat incantat de experienta de care a avut parte si de bucatele traditionale ale zonei.'Este o placere pentru mine sa ma aflu aici, la Sansimion, la o sarbatoare foarte speciala, legata de comunitatea maghiara de aici, din judetul Harghita, celebrarea de Farsang, inmormantarea Farsangului. Am inteles ca reprezinta un fel de 'la revedere' pentru iarna si de asteptare pentru vara. E foarte frumos, sunt costume foarte speciale si cred ca o sa fie o zi foarte interesanta. (...) Am incercat cartoful, care este o specialitate de Sansimion, a fost absolut foarte bun, am incercat si palinca si a fost foarte buna si ea', a spus ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti.Presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, a punctat faptul ca i-a invitat pe cei patru diplomati pentru a le arata lucrurile bune si frumoase din judet si chiar a anuntat ca este 'o zi fara politica', doar cu traditii si voie buna.'Eu cred ca daca toata lumea ar vedea laturile pozitive ale acestor judete, am fi mult mai interesanti si ar putea sa fie un dialog mult mai civilizat si am putea sa aratam ca noi suntem prietenosi, noi ne mandrim daca cineva vine in ospetie la noi. De aceea am spus ca astazi 'No politics', ci doar lucruri frumoase, bune, cultura, traditie, voie buna si eu sper ca acest mesaj sa ajunga departe', a spus Borboly.Grupurile traditionale din 13 localitati ale judetului au colindat strazile din Sansimion, participantii ridiculizand viciile omenesti si proastele obiceiuri la care trebuie sa se renunte la intrarea in Postul Pastelui.Din alaiurile zgomotoase nu au lipsit politistii un pic 'ametiti' de bautura, femeile de moravuri usoare care opreau masinile pe strada, in cautare de 'clienti', falsii preoti care binecuvantau enoriasii cu zeama de varza sau care ii spovedeau avand tigara in gura, mirese insarcinate, batrane machiate strident, barbati imbracati in straie femeiesti sau inspectori ANAF care primeau spaga.La fel ca in fiecare an, au fost prezenti la bal si 'oamenii cu cenusa', barbati imbracati in alb, care poarta saci de cenusa si care semnifica faptul ca la romano-catolici postul incepe in 'miercurea cenusii' , iar cu o zi inainte toate vasele sunt curatate cu cenusa pentru a indeparta orice urma de grasime.Si pentru ca iarna si spiritele rele se alunga cu zgomote asurzitoare, in fiecare grup folcloric s-au aflat tineri care pocneau din bice sau persoane care bateau din tobe sau din capacele unor oale de bucatarie.Alte personaje obisnuite ale balului au fost tinerii imbracati in 'dracusori', care ii sicanau pe spectatori cu niste foarfece lungi din lemn.'Am venit sa petrecem inmormantarea iernii, pentru ca, de obicei, in zona Ciucului este o iarna grea, cu zapada mare, iar oamenii acum asteapta primavara. Este un obicei foarte frumos, inmormantam iarna, dar si mancarurile de carne, cu grasime, pentru ca vine postul Pastelui. E o zi in care fiecare poate spune orice, se pot costuma cu diverse masti', a spus Gal Maria, din Sancrarieni.Si Karda Robert, primarul din Sandominic, localitate unde va avea loc balul din 2019, a spus ca este o zi in care se permite orice, dupa care oamenii trebuie sa se retraga un pic, sa reflecteze, sa se pregateasca de marea sarbatoare a Pastelui.Directorul Centrului Cultural Judetean Harghita, institutia care a organizat evenimentul, a punctat faptul ca aceasta sarbatoare este plina de semnificatii, care dateaza din Evul Mediu."In fiecare an, 13 grupuri folclorice se intalnesc intr-o localitate si sarbatoresc impreuna inmormantarea Farsangului. Acest obicei este plin de diferite simboluri si de semnificatii care vin din secolele anterioare. As enumera pacatele oamenilor, pe care le acumulam in timpul iernii si acum cerem iertarea lor. Este o sarbatoare plina de veselie si din Evul Mediu am mostenit aceasta cultura a veseliei si a rasului. Sunt foarte multe surse istorice care in toata Europa documenteaza acest fapt, ca in aceasta perioada oamenii se distreaza, danseaza si mananca foarte mult, ceea ce este un simbol al belsugului. Dorim ca si natura sa ne dea din belsug, asa cum mancam. Aceasta ar fi simbolul de baza al acestui obicei', a explicat Ferencz Angela.Dupa ce grupurile folclorice au cutreierat ulitele satului Sansimion, fiind asteptati la rascruce cu bucate traditionale, la final s-a dat foc unor papusi de paie care intruchipeaza iarna, pacatele omenesti si spiritele rele.Primul eveniment de Lasata Secului organizat la nivel judetean in Harghita a avut loc cu 26 de ani in urma, la Miercurea-Ciuc. De atunci, numarul grupurilor folclorice participante a crescut si evenimentul este gazduit in fiecare an de alt grup si de comunitatea din care acesta provine.Balul de Farsang se tinea pe ascuns si in timpul dictaturii comuniste, chiar daca fusese interzis.