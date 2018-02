Conexiuni umane dincolo de bariere, la Festivalul de Film Experimental BIEFF 2018

Articol webPR

este numele sub care editia BIEFF de anul acesta invita la un nou exercitiu de empatie, prin care propunem publicului sa imbratiseze atat multitudinea povestilor reale din jurul nostru, cat si posibilitatile fara limita ale limbajului cinematografic de a le reprezenta si pune in discutie. Chestionand modalitatile prin care constientizam si internalizam nevoile specifice si contextele particulare – identitare, culturale, sociale, politice – ale indivizilor si ale comunitatilor cu care interactionam, ne intrebam: Cum ne pot apropia de fapt diferentele dintre noi? In ce fel poate fi explorata, extinsa si depasita in societate propria zona de confort?Propunand cinema-ul insusi ca forum in care ne raportam la diversitatea ideilor si la realitatile individuale ale semenilor nostri, selectia de anul acesta lanseaza o noua invitatie la dezbaterea granitelor care inca ne despart, fiecare film actionand ca o platforma de comunicare si ca o sursa constanta de noi perspective. Intr-o era digitala in care prezenta celuilalt este din ce in ce mai tangibila virtual, contactul uman continuand sa ia noi forme, provocam spectatorii sa priveasca dincolo de ecran, direct in ochii aproapelui lor.– organizata discursiv in cinci teme relevante pentru societatea contemporana – revine asadar cu 26 de scurtmetraje care demonteaza cu indrazneala si fara compromisuri prejudecatile omniprezente in discursurile din mass-media, reflectand asupra alteritatii si propunand noi metode prin care ne putem identifica cu cei din jurul nostru:INTIMACY IN THE DIGITAL AGEHUMAN NATURE / MOTHER NATURE(SELF)PORTRAIT OF THE ARTIST AS A YOUNG MANA LIE THAT TELLS THE TRUTHEMBRACING THE FEMALE GAZEPrintre highlight-urile competitiei se numara cele mai noi lucrari semnate de cineasti recunoscuti, cu universuri cinematografice aparte, ca João Pedro Rodrigues, Yann Gonzalez sau Yorgos Zois, si de cateva dintre cele mai puternice si actuale voci creative din lumea artelor vizuale, ca Lawrence Abu Hamdan, Ali Cherri, Laure Prouvost, Roee Rosen sau duo-ul Metahaven. Informatiile complete despre filme vor fi disponibile in curand pe website-ul nostru, www.bieff.ro., unice in tara, cu cateva dintre cele mai importante festivaluri europene de film revin anul acesta, cu noutati substantiale si cu aceeasi invitatie adresata publicului de a demonta barierele din calea conexiunilor umane.Una dintre cele mai importante premiere in cadrul BIEFF 2018 vine ca o dezvoltare a parteneriatului educational demarat in 2014 cu prestigiosul. Acesta propune, pentru prima data in Romania, un focus dedicat sectiunii sale speciale pentru lucrarile la granita dintre cinema si arta vizuala – Forum Expanded. Programele din cadrul BERLINALE SPOTLIGHT: FORUM EXPANDED constientizeaza impactul artistilor in transformarea sociala si contin o selectie extinsa de filme-eseu si abordari documentare care ne reconfigureaza perceptiile asupra realitatii contemporane, lucrari realizate de artisti vizuali renumiti si multi-premiati, dintre care ii amintim pe Yael Bartana, Eija-Liisa Ahtila sau Bernd Lützeler. Berlinale Spotlight: Forum Expanded este un eveniment realizat in colaborare cu Goethe-Institut Bucuresti si Arsenal – Institute for Film and Video Art Berlin, curatoriat de Ulrich Ziemons.Asa cum ne-a obisnuit in ultimii ani, parteneriatul BIEFF cu sectiunea Quinzaine des Réalisateurs (cunoscuta international ca Directors’ Fortnight) a, aduce si de aceasta data in premiera bucuresteana un nou lungmetraj al unui maestru inovator al cinema-ului de autor indragit deja de publicul BIEFF, pe care il vom anunta in curand.De asemenea, BIEFF 2018 continua parteneriatul cu, care prezinta publicului roman o mostra impresionanta de activism in cinema si arta vizuala, in cadrul programului tematic A DUTCH PERSPECTIVE. Cele sapte filme din acest program, desi trateaza subiecte diverse, cum ar fi cenzura si colonialismul, sunt sapte piese ale aceluiasi puzzle, fiind realizate de cineasti si artisti din diferite colturi ale lumii (Argentina, Turcia, Italia etc.), care traiesc si lucreaza in Olanda.Ca o alta noutate a acestei editii, festivalurilor de la Cannes, Berlin sau Rotterdam li se alatura si reputatul Festival de Film de la Sarajevo, cel mai important festival de film din sud-estul Europei, care deschide o noua colaborare si va prezenta astfel in cadrul BIEFF o selectie de scurtmetraje din sectiunea sa European Shorts. Filmele din acest program confrunta modalitatile prin care ne raportam la multiplele fatete ale identitatii – de la cea personala la cea nationala – ca membri activi ai societatii in orasul european contemporan. Infiintat in 1995,are un renume deosebit in regiune, devenind in scurt timp un catalizator pentru dezvoltarea industriilor cinematografice ale tarilor din Europa de Sud-Est. Numai in ultimii ani, Corneliu Porumboiu, Bogdan Mirica, Emanuel Parvu, Ilinca Calugareanu, Alexander Nanau si multi altii si-au prezentat cele mai recente lungmetraje la Sarajevo, iar de la an la an din ce in ce mai multi romani participa in programele festivalului dedicate industriei.Nu lipsesc nici anul acesta scurtmetrajele castigatoare ale marilor premii din cele mai prestigioase festivaluri internationale. In programul, va fi proiectat printre altele You Will Be Fine, de Céline Devaux – cel mai recent castigator al Premiului Orizzonti pentru Cel mai bun scurtmetraj la Festivalul de Film de la Venetia, nominalizat de asemenea la Premiile Academiei Europene de Film (European Film Awards 2017) si mai multe scurtmetraje premiate la Locarno, ca Les Intranquilles, de Magdalena Froger, si Genesis, de Lucien Monot.Nu in ultimul rand, ne bucuram sa anuntam ca anul acesta, ca o recunoastere a activitatii si demersurilor sale pe parcursul primelor sapte editii, BIEFF a fost desemnat castigatorul Premiului pentru promovarea culturii romane in lume, acordat de Administratia Fondului Cultural National „unei initiative ce a activat colaborari si parteneriate internationale in 2017 si a prilejuit intalnirea publicului international cu artisti si productii artistice din Romania”. Cu aceasta ocazie, BIEFF 2018 include in selectie un numar mai mare de productii si coproductii autohtone, care pot fi vazute in programul Romanian Cinematic Experiments.In saptamanile urmatoare vor fi dezvaluite si alte surprize pregatite pentru cea de-a opta editie, la care vor participa ca de obicei invitati speciali si vor avea loc dezbateri pe subiecte arzatoare. Pana pe 26 februarie pot fi achizitionate primele abonamente pentru festival – un numar limitat de early bird festival pass-uri , la pretul promotional de 70 de lei – pe site-ul partenerilor nostri de la Eventbook.