Alpinistul Vlad Capusan si poeta Tara Skurtu, printre primii speakeri confirmati la TEDxEroilor

Printre primii speakeri confirmati ai evenimentului sunt:Tara este o poeta de origine americana care locuieste in prezent in Romania. Ea este beneficiara a doua burse Fulbright si castigatoare a doua premii din partea Academiei Poetilor Americani. Poeziile Tarei au fost publicate pe plan international fiind traduse in sase limbi. Este autoarea plachetei Skurtu, Romania si a colectiei de poezie completa The Amoeba Game. Inainte de a ajunge in Romania a predat la Universitatea din Boston, a fost lector in creatie literara, a predat compozitie si literatura pentru studentii incarcerati prin Programul de Educatie a Penitenciarelor BU si a fost in echipa de planificare si predare pentru cursul online, "The Art of Poetry", al lui Robert Pinsky. In prezent, ea preda creatia literara in Bucuresti.Un om simplu, dar cu vise mari.Muntele a fost parte mereu parte din viata lui, iar escalada a inceput-o la 13 ani in Cheile Turzii. Din acel moment nu s-a mai oprit. Mergand pe munte, a inteles un lucru important - pentru el adevarata implinire nu apare cand are stomacul plin si o perna moale sub cap. Probabil cele mai memorabile experiente au fost acelea in care a suferit cel mai mult reusind sa isi depaseasca frica si limitele. Vlad simte nevoia de a se deconecta, de a merge cat mai departe de ceea ce cunoaste, iar muntele e locul perfect. Nu e vorba de performanta, ci de lucrurile marunte, de sarea si piperul vietii. Acele dimineti in care bei o ceasca de cafea fierbinte intr-un bivuac rece in zapada, la peste 6000m. in Himalaya, serile in care, dupa o zi grea, imparti ultimul baton de ciocolata cu coechipierul tau, sperand ca maine va fi o zi mai buna, sau acele zile caniculare din Cheile Turzii in care vantul de vara te trezeste la viata. Pe munte, el se simte acasa.Marc conduce programele de parteneriate strategice si de consultanta ale Circle Economy. El este autorul principal al raportului intitulat Circularity Gap Report, prin care propune un sistem de masurare al circularitatii economiei lumii. De cand s-a alaturat Circle Economy, in 2012, a initiat si condus peste 35 de proiecte. Doctoratul in domeniul energiei durabile il ajuta in munca sa sa aduca atat o abordare orientata spre cercetare, cat si una pragmatica. In timpul in care a lucrat la initiativele "circulare" ale potentialilor sai clienti, succesul sau a fost datorat legaturilor puternice dintre industrie si mediul academic in care a fost crescut.Ciprian este fondatorul Innovations for Tomorrow, o serie de conferinte care abordeaza ca subiect principal de discutie viitorul si ce va presupune acesta in dezvoltarea umanitatii. De asemenea, el tine cursuri de futurism la The Entrepreneurship Academy si este Partnerships Manager la Ashoka Romania, cea mai mare organizatie globala de sustinere a inovatorilor sociali. Intre 2007 si 2017 a lucra pentru Institutul Aspen Romania ca Director al Programelor de Leadership si Corporate Affairs si a co-fondat in 2013 Global Shapers Bucharest Hub, o comunitate a World Economic Forum. In ultimii ani a coordonat Social Impact Award, un program educational si competitie de social business pentru tineri si Hello Tomorrow CEE, competitie globala pentru start-up-uri din domeniul stiintei si tehnologiei.In spiritul ideilor demne de raspandit, TEDx este un program de evenimente locale, organizate independent, care reunesc oameni pentru a trai impreuna o experienta asemanatoare TED. In cadrul unui eveniment TEDx, TED Talkurile video si speakerii live sunt combinate pentru a genera discutii si conexiuni adanci. Aceste evenimente locale, organizate independent au marca TEDx, unde x = eveniment TED organizat independent. Bilete, aici