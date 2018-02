30 de companii au primit trofeele Superbrands la Gala Superbrands Romania

Articol webPR

Intitulata simbolic "Brands Kingdom: 100 Years and Centuries Ahead", in onoarea sarbatoririi a 100 de ani de la Marea Unire, cea de-a opta editie a galei a onorat cu trofee 30 dintre brandurile exceptionale desemnate Superbrands ale Romaniei in 2017. Au urcat pe scena reprezentantii companiilor Ariston, Bonduelle, Borsec, Castrol, Catena, DHL, FAN Courier, Fashion Days, Garanti Bank, Gerovital, Head & Shoulders, Helpnet, Jidvei, JW Marriott Bucharest Grand Hotel, Karcher, Librariile Humanitas, Medlife, Mega Image, Mobexpert, Nivea, Olympus, Orange, Provident, Radio Zu, Raiffeisen Bank si Visa, alaturi de lideri ai unor institutii precum Amcham, Artmark, Business Review si Junior Achievement, aflati printre cei care au intrunit votul Consiliului de onoare pentru acordarea statutului de Superbrand, pe criterii consacrate precum calitate, integritate si incredere. Decernarea premiilor a avut loc in prezenta lui Petro Diogo Vaz, CEO Superbrands Portugalia."Ne bucuram sa onoram o comunitate de afaceri puternica si vizionara, guvernata de lideri exceptionali, fie conducatori de companii multinationale, fie antreprenori de succes sau lideri in alte domenii ce sustin dezvoltarea afacerilor. Ne bucuram sa punem in lumina, in egala masura, creativitatea si gandirea strategica a specialistilor in marketing, branding sau in comunicare, mintile stralucitoare care dau viata absoluta brandurilor, construind reputatia, bunul cel mai de pret in afaceri si nu numai. Contributia brandurilor de afaceri la capitalul de imagine al tarii noastre este urias. Pentru Superbrands este un privilegiu sa construiasca un podium inalt pentru lideri si pentru modele de urmat, valori imbatabile, care fac Romania sa mearga inainte, indiferent de vremuri", spune Catalina Rousseau, President & CEO BDR Associates si Country Manager, Superbrands Romania."In ciuda provocarilor din ultimii ani, brandurile ce primesc statutul de Superbrand anul acesta evidentiaza faptul ca romanii sunt mai atenti la nivelul de calitate al vietii fata de acum 10 ani. Atentia fata de calitatea produselor, tranzitia prioritatilor de la consumerism la well-being, respectul fata de comunitate dovedit de branduri, responsabilitatea si sustenabilitatea acestora sunt valori de care tin cont consumatorii atunci cand desemneaza brandurile ce primesc statutul de Superbrand in Romania. Credem ca tocmai in aceasta relatie foarte personala cu valorile si calitatea vietii, Superbrandurile castigatoare ale anilor care urmeaza vor cauta resurse creative si inspiratie pentru dezvoltare", declara Raluca Costache, Chief Executive & Managing Director Superbrands Programmes Romania.Gala festiva a inclus trei momente de Recunoastere Onorifica, dedicate omagierii liderilor, performantei, valorilor durabile si creativitatii. A urcat pe podium doamna Mariana Gheorghe, CEO si Presedinte al directoratului OMV Petrom, desemnata de catre Superbrands Romania drept cea mai admirata personalitate in afaceri in 2017, Laudatio fiind rostit de catre Steven van Groningen, CEO Raiffeisen Bank, onorat cu acelasi trofeu la editia anterioara a galei Suerbrands.Echipa de productie a emisiunii "Romania, te iubesc!", Stirile PROTV, a primit trofeul onorific Superbrands pentru excelenta cu care de 10 ani scrie istorie in televiziune, Laudatio fiind rostit de catre irlandezul Peter Hurley, care a elogiat in acelasi timp romanii si Romania pentru limba,credinta, traditii, Muntii Carpati si spiritul de jertfa impresionand profund participantii la gala.Din respect pentru aniversarea istorica a unui veac de la Marea Unire au fost celebrate, sub sloganul simbolic "100 Years, Centuries Ahead", branduri centenare puternice care au invins timpul si au facut istorie, continuand sa domine segmente de piata sau stiluri de viata. Banca Nationala a Romaniei, Borsec, Casa Capsa, CEC Bank, Pivnitele Rhein & CIE Azuga, Purcari, precum si Houbigant-Quelques Fleurs, un brand iubit si de catre Regina Maria, au primit Diplome de Brand Centenar, inmanate de catre Alteta sa Regala Principele Radu al Romaniei.Gala a prilejuit lansarea celei de-a opta carti "Superbrands", un instrument de referinta privind potentialul Romaniei, un reper pentru publicul interesat de o piata si un stil de viata dominate de criterii precum reputatia, calitatea, dinamismul, diferentierea pe piata. In Romania, ca oriunde in lume, statutul de Superbrand intareste pozitia unui brand, ii adauga prestigiu si ii reasigura pe consumatori sau pe partenerii de afaceri de faptul ca alegerea lor este cea mai buna, garantata fiind de o reputatie impecabila.Gala Superbrands, desfasurata la J.W. Marriott Hotel, s-a bucurat de participarea a aproape 180 de reprezentanti la varf ai mediului de afaceri, ambasadori, diplomati, personalitati din cultura sau din industrii creative, lideri de opinie din alte domenii, jurnalisti de marca. Maestrul de ceremonii a fost Colin Lovering, Charmain, British Romanian Chamber of Commerce, iar momentele artistice de inalta tinuta au fost asigurate de grupul pop-opera Ad Libitum Voices, din Cluj.Organizatia Superbrands opereaza in aproape 100 de tari ale lumii, stimuland in mod proactiv, de peste 25 de ani, dezvoltarea pietelor locale prin programe specializate de branding si prin publicarea volumelor "Superbrands" care omagiaza cultura reputationala a brandurilor, precum si industria comunicarii din fiecare tara.Prezenta in Romania din 2005, prin agentia de comunicare strategica si relatii publice BDR Associates, organizatia Superbrands dezvolta programe dedicate pietei romanesti si culturii de branding locale. Programele derulate pana acum, care includ cinci editii Consumer Superbrands (2006, 2010, 2012, 2013, 2015) si doua editii Business Superbrands (2007 si 2008), au oferit peste 250 de modele de succes in branding si comunicare. Programele Superbrands in Romania au reunit, de-alungul timpului, in Consiliul de Onoare Superbrands peste 120 de specialisti si profesionisti in management, marketing, comunicare, branding si alte domenii. Mai multe informatii despre programul Superbrands Romania sunt disponibile pe www.superbrands-romania.com.: Fondata in 1995, agentia de comunicare strategica si relatii publice BDR Associates este partenerul exclusiv in Romania al Hill + Knowlton Strategies, parte a Grupului WPP, unul dintre cele mai mari grupuri internationale de comunicare din lume. BDR Associates si-a extins activitatea in alte piete, incepand cu 2002, cand a deschis prima agentie de comunicare in Republica Moldova. BDR Associates asigura servicii de comunicare strategica, public affairs si managementul crizei, traininguri specializate, alte servicii pentru companii multinationale sau antreprenoriale, institutii internationale sau neguvernamentale, alte categorii de clienti, dezvoltand in ani parteneriate strategice cu diverse companii de consultanta din Europa si din alte zone, devenind astfel o agentie lider al pietei de comunicare din regiune. Mai multe detalii pe: http://www.bdrassociates.com/.