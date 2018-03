Calatorii prin galaxii, la Teatrul Ion Creanga

Articol webPR

Se stie despre Soare ca este steaua in jurul careia se invarte planeta noastra, iar despre Luna ca este un corp astronomic care se invarte in jurul Pamantului. Dar ce stiu Soarele si Luna despre celelalte planete? Exista oare viata pe alte planete? Si cu cine joaca Saturn sah?Teatrul Ion Creanga invita foarte tinerii spectatori sa i se alature intr-o noua aventura prin univers:, pus in scena de Alexandrina Halic, dupa un scenariu de Anca Zamfirescu. Adresata exploratorilor cu varsta peste 4 ani, povestea calatorilor intergalactici dezvaluie vocea si personalitatea planetelor din Sistemul nostru solar, oferind un excelent punct de plecare pentru parinti, bunici si educatori pentru a discuta despre stele, despre gravitatie si despre toate surprizele pe care le rezerva universul.Scenariul: Anca ZamfirescuRegia: Alexandrina HalicDecorul si animatia video: Andrei RadutCostumele: Roxana DumitracheMiscarea scenica: Pastorel IonescuMuzica originala: Radu MihalacheVersurile cantecelor: Victor MihalacheAnca Zamfirescu: LunaAlexandrina Halic: SoareleAndra Mirescu: Astronautul, Marte, Jupiter (voce), Pluto (voce)Ioana Ginghina: Venus, Pamantul (voce), Neptun (voce), Saturn (voce)Primele reprezentatii sunt programate pe data de(Str. Biserica Amzei Nr. 21-23). Biletele se pot achizitiona online, pe entertix.ro, sau de la Casa de Bilete a Teatrului (Str. Piata Amzei Nr. 13 / tel. 0767.934.374).Mai multe detalii sunt disponibile pe teatrulioncreanga.ro si Facebook.com/TeatrulIonCreanga