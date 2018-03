Despre identitate, apartenenta si adevaruri personale: Festivalul de Film de la Sarajevo vine la BIEFF

Articol webPR

In Competitia Internationala, o parte dintre filmele multi-premiate in circuitul festivalier international, dar proiectate pentru prima data in Romania, confrunta fara ocolisuri informatiile deseori indoielnice prezentate in mass-media, scormonesc in strafunduri si diseca suprafata spre a scoate la iveala adevarul ascuns. Programul A Lie That Tells the Truth arunca o privire taioasa asupra surselor noastre de informare si a modurilor in care consumam realitatea mediata si intoarce limbajul manipularii impotriva lui insusi, intr-o vreme in care fictiunea bate adevarul iar veridicitatea stirilor este si ea subiect de stiri.Intr-un final ne intrebam totusi: la al cui adevar ne raportam? Suntem inconjurati de povestile celor din jurul nostru: cate povesti, atatea realitati. Iar in orasele contemporane, care ne modeleaza experienta urbana si pe care la randul nostru le modelam cu identitatile noastre, intregul conglomerat de probleme legate de multi-etnicitate, (in)toleranta si sentiment al apartenentei are un sens adanc inradacinat in realitate. Programul tematic Identity and Belonging exploreaza aceste subiecte prin prisma identitatilor personale, sociale, nationale interconectate, plimbandu-se cinematografic prin orase ale prezentului in continua transformare, prin spatii de recreere si refugiu atemporale sau localitati blocate in trecut, in care ne trasam si reconfiguram propriile istorii.Folosind in stilul sau unic tehnica colajului, Ulu Braun – unul dintre cineastii recurenti in selectia BIEFF – creeaza in The Hostel un spatiu aflat la intretaierea dintre realitate si realitatea virtuala, unde oameni din trecut si din prezent, fie ei creaturi mitologice sau persoane reale, si artefactele lor, se suprapun pe imagini ale unei naturi dramatice. Cladirea darapanata a unui han atemporal se afla la confluenta acestui peisaj politic si social, undeva in Europa. „Acest colaj video combina mituri preluate din cultura pop si filmele western, povesti biblice, cultura moto si deseurile produse de civilizatie cu elemente culturale, rezultand intr-o critica subtila si fascinanta a civilizatiei noastre, cu rezonante pe termen lung.” (Juriul Competitiei Nationale la Festivalul International de Scurtmetraj de la Oberhausen 2017, care i-a acordat Marele Premiu)Trecem in universul citadin al jocurilor pe computer, unde regizorul Jonathan Vinel (un alt favorit al BIEFF) spune in Martin Cries (a carui premiera internationala a avut loc in Competitia de Scurtmetraj a Festivalului International de Film de la Berlin) o poveste plina de tandrete, ascunsa sub o carcasa de violenta si manie. Suntem invitati sa ne imaginam cum, intr-o buna zi, constatam ca toti prietenii ne-au disparut. Atat Martin cat si locurile prin care isi cauta prietenii pierduti sunt imagini generate de computer, dar vocea care le insoteste e calda, tandra si profund umana, dand nastere unui contrast puternic. Prietenia e ca un far intr-o mare a ostilitatii urbane, motiv pentru care absenta prietenilor provoaca furie si reactii violente. Si totusi, ca un adevarat personaj din jocurile pe calculator, Martin promite, noua si lui insusi, ca isi va cauta prietenii toata viata si ca nu va muri niciodata.Ce inseamna azi sa fii patriot? Intr-un tempo ritmat, imprumutat de la varianta omonima din muzica, Polonaise, de Agnieszka Elbanowska, analizeaza fara menajamente perceptia oamenilor asupra patriotismului. Un concurs planuit sa aiba loc de Ziua Independentei intr-un orasel polonez are misiunea sa gaseasca patriotul numarul unu al regiunii. Filmul e construit cu precizie si cu o doza buna de umor: juratii reprezinta la scara redusa societatea poloneza, concursul e un fel de Polonezii au talent, iar concurentii se intrec pe ei insisi in a-si demonstra dragostea de patrie. In final, cel mai patriot dintre ei pleaca acasa cu un televizor de fabricatie japoneza, iar spectatorul ramane cu un ras amar vazand ridicolul in care cade patriotismul impins dincolo de semnificatia de identitate si sens al apartenentei. In afara de Sarajevo, Polonaise a participat in numeroase alte festivaluri importante: Tampere, Palm Springs, Vilnius etc.La marginea unui cartier din Le Port (Insulele Réunion), regizorul Johannes Frese e abordat de un adolescent care ii cere un euro, apoi il ataca din senin cu o sticla. In Titan, autorul deplaseaza centrul de interes de la propria experienta a nefericitei intalniri catre povestea atacatorului. Il cauta pe tatal baiatului, viziteaza familia, sta de vorba cu ei. „Un film construit ca un colaj captivant, din interviuri revelatoare si perceptii tacute, care ne pune in fata unor spatii albe la care suntem chemati sa reflectam necontenit si sa le gasim continutul. Un film despre injustitia sistemica si capacitatea sa toxica de a se auto-reproduce.” (Festivalul de Film Documentar de la Kassel – Mentiune Speciala)Unul dintre artistii favoriti ai BIEFF, Roee Rosen, revine in Competitia Internationala cu un film ludic si taios de politic: un manifest suprarealist in doua acte debordand de creativitate, The Dust Channel, prezentat la Festivalul de Film Documentar FIDMarseille si la Documenta 14. Cu o structura de opereta cantata, filmul urmareste procesul de degenerare a statului/societatii ilustrat printr-un cuplu burghez cuprins de misofobie atunci cand murdaria le invadeaza apartamentul aseptic. Dand frau liber dorintelor reprimate, psihanaliza simbolica se transforma in politic – contaminarea Israelului de refugiati africani. Aspiratorul ca purificator al statului, robustetea aparatului alias forta militara, consumerismul ca nationalism; toate devin metafore simbolice in imaginarul propus de Roee Rosen.Din ape limpezi si linistite, o barca pescuieste o vesta de salvare portocalie. Alaturandu-se altor veste abandonate, pluteste in deriva ca o ancora narativa catre o imensa groapa de gunoi, unde se alatura unei gramezi infinite de alte povesti uitate de vieti intrerupte in calatoria lor catre o lume noua. In acest cimitir al migratiei, o sperietoare de ciori sta de paza. Impotriva intrusilor? Sau a judecatii istoriei? Linistea mormantala vorbeste mai tare decat cuvintele si, pe masura ce soarele se apropie de asfintit, isi fac aparitia semnale luminoase ce proclama integrarea sufletelor pierdute intr-un nou strat al unei geologii metaforice a secolului 21. Cu 8th Continent, ce a avut premiera internationala in Competitia de Scurtmetraj a Festivalului de Film de la Venetia, Yorgos Zois aduce din nou in atentie situatia intolerabila in care se afla mase mari de oameni, oferind o elegie poetica destinului lor tragic. Yorgos Zois va fi prezent la BIEFF cu sprijinul Fundatiei Culturale Grecesti.Castigator al Tiger Award pentru Scurtmetraj la Rotterdam, Rubber Coated Steel este un procedural criminalistic care reconsidera procesul impotriva soldatilor israelieni acuzati de uciderea adolescentilor Nadeem Nawara si Mohamad Abu Daher. In spatiul unui poligon de tir sunt analizate frecventele de sunet din inregistrari video pentru a demonstra ca s-a folosit munitie adevarata in locul gloantelor de cauciuc. Pe fondul linistii asurzitoare, in subtitluri ale unor transcrieri din sala de judecata citim cum procurorii isi construiesc cazul si suntem martorii (in)abilitatii reductive a procedurilor legale (si a jargonului specific) in stabilirea Adevarului. Intru salvarea unei umanitati zdrobite de dovezi statistice, artistul vizual Lawrence Abu Hamdan ofera o perspectiva revelatoare asupra dezechilibrului dintre sistemele de putere si victimele lor. Abu Hamdan este unul dintre cei mai apreciati artisti contemporani, fiind desemnat castigatorul prestigioaselor Abraaj Group Art Prize (2018) si Nam June Paik Award (2016).Au fost puse in vanzare abonamentele de 5 intrari (nenominale), valabile pentru proiectiile de competitie si programele tematice, la pretul de 40 de lei, si abonamentele de festival (nominale), valabile pentru toate proiectiile si evenimentele BIEFF 2018, la pretul de 90 de lei. Acestea pot fi achizitionate pe site-ul Eventbook Cea de-a opta editie a Festivalului International de Film Experimental Bucuresti BIEFF va avea loc intre 26 martie si 1 aprilie 2018, la Cinema Muzeul Taranului si Cinema Elvire Popesco.