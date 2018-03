Atelierul / L’atelier, cel de-al 8-lea film al renumitului regizor francez Laurent Cantet va fi lansat in Romania pe 9 martie

Articol webPR

"Un film inteligent despre identitatea franceza moderna si incercarea de a transforma acele fiinte in cetateni, prin dialog." (New York Times)Atelierul / L’atelier vorbeste despre dificultatea generatiei tinere de a-si gasi locul intr-o societate violenta, rupta intre probleme sociale si politice.Olivia (Marina Fois), o scriitoare celebra, organizeaza un atelier de vara la care participa un grup de tineri din sudul Frantei. Printre ei, Antoine, un tanar conflictual si talentat, care rupe dinamica grupului. Olivia este deopotriva ingrijorata si fascinata de violenta lui Antoine si incearca sa-l cunoasca dincolo de granitele Atelierului.Facebook Page: www.facebook.com/badunicorn.ro "L’Atelier continua directia deschisa de Cantet in The Class, folosindu-se de puterea dialogului pentru a demonstra ca dezbaterea poate fi la fel de incitanta ca un film de actiune." (The Guardian)este recunoscut pentru preocuparea pe care o are pentru educatie, manifestand un interes pentru relatiile dintre generatii. Provenind dintr-o familie de profesori, regizorul exploateaza relatiile dintre parinti si copii, adolescenti si mentori sau modele, profesori si elevi, intre societate si tineri. "Atelierul" o are ca personaj principal pe Olivia (Marina Fois), o scriitoare celebra, venita de la Paris in micutul si linistitul La Ciotat, pentru a sustine un curs de creative writing pe parcursul verii. Cursantii ei: sapte adolescenti se alatura acestui atelier, menit sa creeze un roman thriller a carui actiune sa se desfasoare in orasul lor."Singurul motiv pentru care am ajuns sa credem ca noua generatie nu stie ce spune este acela ca noi nu le-am mai oferit ocazii de a se face auziti. Acesta a fost unul dintre motivele importante pentru care am decis sa fac acest film. Am sentimentul ca un numar din ce in ce mai mare de tineri simt ca viitorul lor urmeaza o cale prestabilita, iar locul pe care cei dinainte l-au lasat pentru ei nu se potriveste cu sperantele lor. Si apoi, cum ramane cineva entuziasmat si de unde gasesc energia necesara pentru a-si lua viata in mana? De ce ar trebui sa incerci chiar si atunci cand ti se spune constant ca indiferent ce ai face, toate eforturile tale sunt inutile?", spune Laurent Cantet.Atelierul / L’atelier, va fi lansat in Romania pede