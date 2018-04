[​P] Începe sezonul de parașutism 2018!

Mai multe informaţii: www.tnt-brothers.ro sau telefon 0371 100 200 / 0371 100 300









O viteză de 200 km/h, în 5 minute de adrenalină maximă - acestea sunt coordonatele unui salt cu parașuta de la 4.000 de metri. Din 20 aprilie, iubitorii de sporturi extreme pot sări cu parașuta la Centrul TNT Brothers de la Clinceni, în fiecare weekend."Parașutismul este un sport care oferă senzații aproape imposibil de descris, ele trebuie simțite - de la emoția puternică de dinaintea saltului, la intensitatea celor 50 de secunde de cădere liberă, la sentimentul de plutire, cu parașuta deschisă. De aceea, o bună parte dintre cei care sar cu parașuta se întorc să repete experiența, pentru că nu se compară cu nimic altceva", povestește Bogdan Boeru, co-fondator TNT Brothers.Iubitorii de adrenalină care doresc să poată sări singuri pot urma cursurile TNT Brothers de iniţiere în paraşutism. Asociaţia Club Sportiv TNT Brothers este afiliată la U.S. Parachute Association, una dintre cele mai importante organizații în domeniu, și este autorizată de AACR (Autoritatea Aeronautică Civilă Română) pentru a desfășura cursuri de iniţiere şi licenţiere în parașutism, conform metodei AFF - Accelerated Free Fall, cea mai rapidă, intensivă şi sigură metodă de iniţiere în paraşutism. Instructorii TNT Brothers oferă, de asemenea, cursuri avansate pentru zborul pe burtă, free fly şi pilotarea paraşutei.În Bucureşti, datorită condiţiilor climatice favorabile, cu o viteză medie a vântului mică şi multe zile însorite, perioada în care se poate practica paraşutismul este de aproximativ opt luni, începând cu luna aprilie şi până în luna noiembrie. În primele 8 sezoane de activitate (2010-2017), în cadrul asociației de parașutism TNT Brothers s-au realizat aproximativ 60.000 de salturi, dintre care 10.000 salturi pentru amatori.Orice membru al Asociației Club Sportiv TNT Brothers. Pentru a te înscrie, trebuie să completezi documentele de aderare la asociația TNT Brothers și să plătești cotizația de membru. Vârsta minimă pentru a fi membru și a face un salt cu paraşuta este de 18 ani. Cei care au între 16-18 ani şi îşi doresc să devină membri ai Asociației Club sportiv TNT Brothers și să încerce senzaţia unui salt au nevoie de acordul părinţilor, legalizat de către notar.Pentru a deveni membru in Asociatia TNT Brothers este necesar să achiți o cotizație de 800 de lei. În calitate de membru, printre altele, beneficiezi și de un salt cu parașuta. În plus, poti opta pentru filmarea saltului, cu o contribuție de 260 lei sau pentru filmare și fotografii cu o contribuție suplimentară de 350 lei.Centrul de parașutism TNT Brothers, pe aerodromul Clinceni. Comuna Clinceni (judeţul Ilfov) este situată la vest de București, la 16 km distanță, pe DN 6, șoseaua București-Alexandria. Vezi Aerodromul Clinceni peÎn fiecare weekend, începând de vineri până duminică, de la ora 09:00 până la apus.TNT Brothers este o asociație sportivă înființată în 2010, pentru a promova salturile cu parașuta și pentru a schimba percepția acestui sport în România. În doar 8 sezoane de activitate (2010-2017), TNT Brothers a devenit unul dintre cele mai importante centre de parașutism din Europa Centrală și de Sud-Est, atrăgând parașutiști cu experiență sau amatori din peste 20 de țări. La asociația de parașutism TNT Brothers s-au realizat aproximativ 60.000 de salturi, dintre care 10.000 salturi în tandem, pentru amatori.În cadrul activităților de salt cu paraşuta, prioritatea este desfășurarea salturilor într-un mod sigur, respectând cele mai înalte standarde de siguranță din domeniu. Astfel, centrul de paraşutism TNT Brothers este afiliat U.S. Parachute Association, una dintre cele mai importante organizații în domeniu, care impune standardele de siguranță, certifică instructori și realizează programe de training pentru studenți ai sportului, lucrând continuu la îmbunătățirea siguranței acestuia. Urmând aceste standarde, toți participanții la salturile cu paraşuta dețin licențe de parașutism recunoscute la nivel internațional, în termen de valabilitate. De asemenea, echipamentele sportive sunt certificate conform prevederilor legale în vigoare și sunt verificate periodic conform instrucțiunilor specifice ale producătorilor și respectând cele mai înalte standarde de siguranță.Asociația Club Sportiv TNT Brothers oferă salturi cu parașuta cu instructori profesioniști pentru amatori, precum și cursuri de iniţiere şi licenţiere în parașutism, conform metodei AFF - Accelerated Free Fall, cea mai rapidă, intensivă şi sigură metodă de iniţiere în paraşutism. Instructorii TNT Brothers oferă, de asemenea, cursuri avansate pentru zborul pe burtă, free fly şi pilotarea paraşutei.