Noaptea Muzeelor 2018 în Bucureşti: Muzeul Parfumului şi Muzeul Kitsch-ului, între cele 44 înscrise

Perioada de înscriere a muzeelor pentru participarea la evenimentul anual, ajuns acum la a 14-a ediţie, s-a încheiat, însă organizatorii se aşteaptă ca încă 5 - 10 instituţii din Capitală să se alăture Nopţii Muzeelor.Dragoş Neamu, directorul Reţelei Naţionale a Muzeelor din România (RNMR), a explicat pentru News.ro: "Pentru Bucureşti, până acum sunt 44 de instituţii. Trebuie să tipărim materialele pentru Noaptea Muzeelor şi, din acest motiv, a existat un deadline. La nivel naţional, aproximativ 60 de instituţii s-au înscris până în prezent, fiind deja mai multe decât în anii precedenţi, iar numărul lor va fi mai mare, pentru că înscrierile se fac până aproape de data evenimentului".Trei muzee de nişă sunt "nou intrate" în circuitul bucureştean al Nopţii Muzeelor: Muzeul Micul Paris, Muzeul Parfumului şi Muzeul Kitsch-ului. În plus, ca şi în anii trecuţi, organizaţii ca ARCEN şi Romanian Design Week vor participa la eveniment.În ţară vor fi organizate 32 de trasee, circuite ghidate - "detectivistică pe obiecte" -, iar începând cu data de 7 mai, Televiziunea Română va difuza, de luni până vineri, zece scurtmetraje documentare despre feţele neştiute şi nevăzute a 10 muzee din Bucureşti, poveşti spuse de Maia Morgenstern."Temele sunt alese de muzee - lucruri nevăzute şi neştiute despre ele. Seria va începe cu Muzeul Ţăranului Român şi va fi încheiată cu Muzeul «George Enescu»", a mai spus Neamu. Scurtmetrajele sunt produse de Quartz Media.Cât priveşte protestul anunţat sub numele "Noapte în muzee, în anul Centenarului", directorul RNMR a precizat că încă se poartă discuţii cu instituţiile. "Între timp, muzeele au mai obţinut lucruri, aproximativ 800 de lei pe lună în plus la salarii, şi sper să nu le fi pierit cheful de protest. Oricum, nu este acoperită toată zona de pretenţii. Noi vom insista să existe forme de protest. Desigur, nu unele care să perturbe evenimentul".Cea de-a 14-a ediţie a evenimentului Noaptea Muzeelor va avea loc pe 19 mai.